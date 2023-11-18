НАЧИНАЕТСЯ! ⟩ Неделя эстонской музыки: путешествие из прошлого в будущее

Фестиваль продлится с 20 по 25 ноября. Творения эстонских композиторов прозвучат в исполнении лучших музыкантов страны. Программа выступлений подготовлена в сотрудничестве Союза исполнителей Эстонии и Академии музыки и театра.

Как и в предыдущие годы, наряду с творчеством композиторов-классиков будут представлены произведения и одного из наших выдающихся современников – на этот раз им станет Рейн Раннап, отмечающий свое 70-летие (на фото). Напомним, что на открытии кинофестиваля PÖFF–2023 композитор был удостоен премии за дело всей жизни. Раннап получил признание прежде всего за свою новаторскую музыку, которая сформировала эстонскую анимацию начала 1970-х годов.

Почетное место на фестивале отведено и знаковым датам в истории музыки – отдельный концерт посвящен 150-летию со дня рождения Рудольфа Тобиаса. Еще два авторских концерта построены на произведениях классиков Эдуарда Оя и Мати Куульберга. Программа фестиваля охватывает период в 100 лет, демонстрируя широкий спектр эстонской классической музыки: от великих классиков до наших знаменитых современников. Один век эстонской музыки представлен в пяти концертах.

На сценах Таллинна (зал EMTA) и Тарту (зал им. Тубина) выступят 38 видных эстонских исполнителей, в том числе Ханс Кристиан Аавик, Стен Хейноя, Арво Лейбур, Арете Керге, Йохан Рандвере, Аге Юурикас, Хейли Розин-Лейватегия, Индрек Вау, Теодор Синк, Мати Тури, Ирис Оя, Ауле Урб, Хейго Розин, струнные квартеты M4GNET, FourEst и Prezioso.