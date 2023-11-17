Государство решило взяться за игроманов: грядет изменение закона

Участники Форума по ответственному подходу к азартным играм, который в среду, 15 ноября, состоялся в Министерстве финансов, пришли к выводу, что для снижения риска попадания в зависимость от азартных игр важно предпринять шаги на уровне государства. И в первую очередь необходимо модернизировать закон об азартных играх.
«Действующий в настоящее время закон существует уже 15 лет, и за это время в отрасли произошло много изменений. Например, азартные игры все больше и больше перемещаются в онлайн-среду и все чаще предлагаются за границей. Появились новые формы азартных игр, в которых используется технология блокчейна или где азартные игры смешиваются с компьютерными играми, – сказала вице-канцлер Министерства финансов по финансовой и налоговой политике Эвелин Лийвамяги. – Также на уровне законодательства важно сделать все возможное, чтобы свести к минимуму вероятность попадания человека в группу риска. Например, сегодня приобщиться к играми легко из-за доступности нелегальных азартных игр».
По ее словам, закон устанавливает требования к организаторам азартных игр и предусматривает меры по защите игроков. «Необходимо проанализировать, действительно ли действующий закон выполняет свою цель. Обновляя закон, мы прежде всего хотим способствовать уменьшению отрицательного влияния и сокращению негативных последствий для общества в целом», – добавила Лийвамяги.
Одна из целей государства – удерживать зависимость на уровне ниже 2%. Однако результаты, исследования проведенного в этом году, показывают, что сегодня этот показатель несколько выше. Согласно исследованию, проведенному Kantar Emor, в группе риска возникновения игровой зависимости находятся 11% населения Эстонии.
«Уровень проблемного игрового поведения, выявленный в ходе исследования, вызывает тревогу, – признала исполнительный директор Eesti Loto Рийна Роозипуу. – Обеспечение благополучия игроков должно быть обязанностью всех участников рынка. Этого можно добиться благодаря четкому законодательству и эффективному контролю. Хотя лотереи являются азартными играми с наименьшим риском зависимости и акцептируемы обществом, мы также считаем необходимым постоянно информировать игроков и дополнять меры самоконтроля. Игра не является проблемой до тех пор, пока это осознанный выбор взрослого человека», – сказала Роозипуу.
Согласно исследованию, 65% жителей Эстонии сталкивались с азартными играми. Наиболее популярным является участие в числовых и мгновенных лотереях, с которыми за последние два года сталкивался 41% жителей Эстонии. Играли в казино 7%, в покер – 4%, в другие игры – 8%, делали ставки на спорт 6% опрошенных.
Игровое поведение населения в последние годы в целом оставалось прежним, но в некоторой степени вырос процент играющих среди молодых людей. Играют как в интернете, так и в других местах, в основном реже одного раза в месяц, еженедельные игроки в интернете составляют 24%, вне его – 17%.
Форум по ответственному подходу к азартным играм был организован Министерством финансов и Eesti Loto AS. На мероприятии был дан обзор игрового поведения населения Эстонии в настоящее время, выявлены проблемные места отрасли и предложены шаги, необходимые для регулирования сферы.