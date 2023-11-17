Волостной старейшина предложил заморозить его зарплату

Валлбаум написал, что, поскольку зарплата волостного старейшины в настоящее время привязана к минимальной заработной плате в Эстонии, согласно решению собрания номер 3 от 2021 года зарплата волостного старейшины в пять раз превышает минимальную зарплату. Таким образом, из-за повышения минимальной зарплаты в следующем году и его зарплата выросла бы.