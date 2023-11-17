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Волостной старейшина предложил заморозить его зарплату

Кевин Вольтер
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Волостной старейшина Виру-Нигула Эйнар Валлбаум.
Волостной старейшина Виру-Нигула Эйнар Валлбаум. Фото: Ain Liiva

Во вторник волостной старейшина Виру-Нигула Эйнар Валлбаум направил председателю волостного собрания Айнару Сепнику предложение отменить предусмотренное законом повышение зарплаты волостного старейшины.

Валлбаум написал, что, поскольку зарплата волостного старейшины в настоящее время привязана к минимальной заработной плате в Эстонии, согласно решению собрания номер 3 от 2021 года зарплата волостного старейшины в пять раз превышает минимальную зарплату. Таким образом, из-за повышения минимальной зарплаты в следующем году и его зарплата выросла бы.

«Предлагаю изменить действующее на данный момент решение собрания и отвязать его от установленного правительством республики пятикратной минимальной зарплаты, оставив мою месячную заработную плату на установленном сейчас уровне», - говорится в предложении волостного старейшины. Зарплата волостного старейшины Виру-Нигула на данный момент составляет 3625 евро в месяц.

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