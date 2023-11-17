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Жителей Таллинна призывают бесплатно избавиться от крупногабаритного мусора

rus.postimees.ee
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Станция по приему отходов Рахумяэ.
Станция по приему отходов Рахумяэ. Фото: Mihkel Maripuu

С понедельника по воскресенье (20-26 ноября) зарегистрированные жители Таллинна смогут бесплатно сдать крупногабаритные отходы. При себе необходимо иметь ID-карту или водительские права.

«Прошедшие в этом году масштабные толоки по уборке территории привлекли внимание к тому, как много остается на пустырях, в лесных массивах и парках Ласнамяэ отходов, загрязняющих окружающую среду. Это свидетельствует об очевидной необходимости утилизации крупногабаритного мусора. Сейчас есть прекрасная возможность сделать это, так как с 20 по 26 ноября все таллиннские пункты приема отходов будут бесплатно принимать крупногабаритные отходы», – сказала старейшина района Ласнамяэ Юлианна Юрченко.

Хотя вывоз крупногабаритного мусора включен в систему организованного вывоза отходов и эту услугу можно заказать у обслуживающего район предприятия, в рамках кампании с 20 по 26 ноября зарегистрированные жители Таллинна смогут сдать крупногабаритные отходы бесплатно – их будут принимать все городские станции по приему отходов.

За один раз житель Таллинна может бесплатно сдать не более трех кубометров крупногабаритного мусора.

Это означает, что отходы должны поместиться в прицеп легкового автомобиля. При себе необходимо иметь ID-карту или водительские права. Кампания не распространяется на юридических лиц, в том числе на квартирные товарищества.

К числу крупногабаритных отходов относятся: сломанная, непригодная к использованию мебель и детали мебели (например, диван, стол, полка); ковры и другие напольные покрытия; матрасы; шторы и карнизы; большие цветочные горшки; вешалки для одежды; зеркала; спортивные принадлежности; велосипеды; сломанные лыжи и санки; детские коляски; рождественские ели.

Время работы станций по приему отходов, а также информацию о приеме прочих отходов можно найти здесь.

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