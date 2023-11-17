Шведские лыжницы накануне серии Кубка мира угрожают бойкотом

Шведские лыжники сделали свои выводы из решений жюри. Последней каплей стало то, что в число номинантов не вошли Эбба Андерссон и Йонна Сундлинг, ставшие двукратными чемпионами мира в Планице.

Помимо чемпионок мира, без номинации осталась и Фрида Карлссон, завоевавшая победу в общем зачете Тур де Ски и четыре медали чемпионата мира. Андерс Бистрём, руководитель шведской лыжной сборной, выразил удивление решением жюри.

«Конечно, это не самая значительная вещь в мире, но по-моему, это действительно странно. Что мы могли бы сделать иначе? Мы установили рекорд, завоевав 12 медалей, и даже не попали в список кандидатов», - сказал Бистрём в подкасте Viaplay, сообщает Expressen.

Поскольку в выборе шведского спортсмена года принимают участие и лыжники, они решили ответить на спортивный праздник тем же: бойкотировать намеченное на декабрь мероприятие.

«В любом случае было бы сложно заполучить кого-то туда в середине сезона, но теперь, когда никто даже не номинирован, весь гала-концерт нам вообще ни к чему. Что произойдет, если на следующем чемпионате мира мы получим только 10 медалей?», — сказал Бистрём.