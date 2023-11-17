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Соцдемы и «Ээсти 200» хотят внести поправки в законопроект об автоналоге

rus.postimees.ee
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Согласно расчетам, автоналог пополнит госказну 120 миллионами евро.
Согласно расчетам, автоналог пополнит госказну 120 миллионами евро. Фото: Liis Treimann

«Ээсти 200» и социал-демократы (СДП), которые состоят в правительственной коалиции с Партией реформ, хотят, чтобы от автоналога было освобождено значительно больше людей с ограниченными возможностями, чем планировалось ранее. «Ээсти 200» также хочет сделать исключение для многодетных семей, пишет Rus.ERR.

Член фракции «Ээсти 200» Лийза-Ли Пакоста сказала ERR, что, по мнению ее партии, налог на автомобили должен больше учитывать интересы людей с особыми потребностями, чем планировалось.

Лидер социал-демократов Лаури Ляэнеметс также считает, что исключение необходимо для людей с ограниченными возможностями. По словам Ляэнеметса, было бы хорошо, если исключение сделали и для многодетных семей.

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