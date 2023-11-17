Дебютант сборной Эстонии по футболу: возникла проблема, которой обычно не было

Юргенс вышел на замену Хенри Аньера на 60-й минуте. Зрители, а их на игре в Лиллекюла было 4488 пар глаз, встретили дебютанта бурными аплодисментами. «Хочу поблагодарить всех, кто пришел и поддержал. Большое спасибо!», - сказал Юргенс эстонским журналистам.

20-летний нападающий активно участвовал в игре. Игрок, выступающий в венгерской премьер-лиге, дважды пробовал работать своей более слабой левой ногой, но в первом случае он отбил мяч по дуге мимо ворот, второй раз тоже был неудачным.

«Я определенно должен был бить лучше. Во второй ситуации поле было достаточно ставшим, к сожалению, мяч отскочил через ногу. Но в первом случае нужно было бить лучше. Обычно у меня нет проблем с ударом левой ногой, но сегодня она появилась», - рассказал Юргенс.

На вопрос, почему Австрия выиграла, а Эстония проиграла, Юргенс ответил: «Они использовали свои моменты, а мы не смогли».

В сборной Эстонии есть обычай: дебютант должен спеть перед товарищами по команде. Та же участь ждет Юргенса. «Думаю, сегодня мне придется петь для остальной команды. Еще не выбрал песню. Это гораздо более волнительно, чем дебют», — посмеялся Юргенс.