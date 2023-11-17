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Эстонский конькобежец Мартен Лийв на этапе Кубка мира занял четвертое место

rus.postimees.ee
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Мартен Лийв.
Мартен Лийв. Фото: Postimees

Конькобежец Мартен Лийв выступал на этапе Кубка мира в Пекине и занял четвертое место в группе B на дистанции 500 м.

Лучший конькобежец Эстонии показал время 35,46, с которым он уступил китайцу Гао Тинъю, выигравшему группу B, на 0,59 секунды. Кай Вербиж из Нидерландов стал вторым (35,28), а Ти Тяньлун из Китая – третьим (35,41).

Основная дисциплина Лийва - дистанция 1000 м, запланирована на воскресенье на этапе Кубка мира в Пекине. В общем зачете серии Кубка мира в данный момент наш конькобежец находится на 23-м месте с 49 очками.

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