Эстонский конькобежец Мартен Лийв на этапе Кубка мира занял четвертое место

Лучший конькобежец Эстонии показал время 35,46, с которым он уступил китайцу Гао Тинъю, выигравшему группу B, на 0,59 секунды. Кай Вербиж из Нидерландов стал вторым (35,28), а Ти Тяньлун из Китая – третьим (35,41).

Основная дисциплина Лийва - дистанция 1000 м, запланирована на воскресенье на этапе Кубка мира в Пекине. В общем зачете серии Кубка мира в данный момент наш конькобежец находится на 23-м месте с 49 очками.