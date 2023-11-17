Пт, 17.11.2023
Погода
Гороскоп
Игра
Подписка
Контакты
Реклама
EST
ENG
Искать

Жители Эстонии платят самые высокие проценты по жилищному кредиту в еврозоне

rus.postimees.ee
Facebook
Comments
Повышение ставок. Иллюстративное фото
Повышение ставок. Иллюстративное фото Фото: Sander Ilvest

Несмотря на то, что жилищные кредиты в странах Балтии являются самыми дорогостоящими в еврозоне, местные банки не склонны снижать процентные ставки, пишет dv.ee.

Согласно данным Bloomberg, процентные ставки по жилищным кредитам в трех странах Балтии достигают почти 5,8%, в то время как средний показатель по еврозоне составляет 3,9%, а в Германии и Франции – 4,1% и 3,4% соответственно.

Как считает Кэтлин Ватсель, руководитель отдела частного финансирования LHV, рынок и без государственного регулирования работает прекрасно, а потому искусственному вмешательству в сферу частного кредитования не может быть оправдания.

Действующие в Эстонии банки не планируют значительного снижения процентных ставок по жилищному кредиту на фоне высокого Euribor, хотя в прошлом году банки постепенно снижали проценты.

Согласно сентябрьской статистике Eesti Pank, средняя процентная ставка по жилищному кредиту в эстонских банках составляет 5,7%, из которых Euribor — 4%, а маржа банка — 1,7%.

Facebook
Comments

Ключевые слова

Наверх