Жители Эстонии платят самые высокие проценты по жилищному кредиту в еврозоне

Согласно данным Bloomberg, процентные ставки по жилищным кредитам в трех странах Балтии достигают почти 5,8%, в то время как средний показатель по еврозоне составляет 3,9%, а в Германии и Франции – 4,1% и 3,4% соответственно.

Как считает Кэтлин Ватсель, руководитель отдела частного финансирования LHV, рынок и без государственного регулирования работает прекрасно, а потому искусственному вмешательству в сферу частного кредитования не может быть оправдания.

Действующие в Эстонии банки не планируют значительного снижения процентных ставок по жилищному кредиту на фоне высокого Euribor, хотя в прошлом году банки постепенно снижали проценты.