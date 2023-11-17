Анализ ⟩ Пять выводов о деятельности ХАМАС

Движущей силой ХАМАС является радикальный антисемитизм, а не стремление к свободе
Политизированный ислам – это проблема
Посольство Израиля и еврейская община Эстонии показали в четверг в Таллинне фильм о нападении ХАМАС 7 октября. Фильм продолжительностью менее 50 минут был показан журналистам и политикам во многих уголках мира.
Этого фильма нет в свободном доступе, его нельзя распространять или записывать. Во время показа нельзя было фотографировать, все фотоаппараты и мобильные телефоны нам пришлось оставить на входе.
Это достаточно прямолинейный по своей сути материал: смонтированные воедино записи с камер видеонаблюдения и видеорегистраторов автомобилей, кадров с собственных мобильных телефонов террористов и камер GoPro, а также материалов, найденных в телефонах жертв. Хотя это лишь малая толика того, что произошло во время теракта 7 октября - на камеры попала лишь небольшая часть убийств - фильм дает представление о том, что произошло, и позволяет сделать некоторые выводы.
1. Убивали всех без разбора. В фильме показаны убийства мужчин и женщин, молодых и стариков, детей и подростков. Показаны женщины в сорванном нижнем белье, убитые беременные. Собак тоже расстреливали. Повсюду - в домах и на тротуарах - лежало множество трупов. Горы трупов. Кадры казненных людей, которые пытались спрятаться. Террорист копается в куче окровавленных трупов, чтобы убедиться, что все мертвы.
Это не видеосъемка боев. Никаких боев не видно, видно массовые убийства. Некоторых смерть настигла внезапно. В одном кадре убийца, который сам и снимает, появился в окне и застрелил сидящего в комнате человека. По предсмертным крикам можно предположить, что это была пожилая женщина, но толком не разобрать.
Есть такие жертвы, которые понимают, что их ждет, поэтому пытаются убежать. Камеры видеонаблюдения одного дома зафиксировали момент, как из дома выбежал отец с двумя сыновьями около десяти лет. Все в нижнем белье, то есть прямо из постели. Семья спряталась за дверью домика во дворе. Террорист пошел за ними и бросил в них гранату. Отец закрыл детей своим телом, мальчики выжили при взрыве, но один из них потерял глаз.
2. Британский комментатор Дуглас Мюррей сказал недавно, что ХАМАС хуже нацистов, потому что членам ХАМАС нравится убивать, в то время как нацисты пытались скрыть свои убийства. Не знаю, корректно ли сравнение Мюррея, но видео говорят о том, что многие члены ХАМАС действительно получают удовольствие от убийств.
Видно радостное опьянение, крики радости и споры о том, кто нанесет смертельный удар. Это даже не хладнокровные убийства, а нечто иное. Это радость и удовольствие от них. Помимо убийств есть еще пытки, прыжки террористов на телах раненых и уже мертвых, кадры, на которых мертвых, раненых и заложников везут в Газу на глазах ликующей толпы.
Конечно, не все крики только от восторга, иногда звучат и рациональные призывы вроде «поберегите патроны», «мы его не убьем, мы возьмем его с собой». Иногда кричат, зачем убили человека, если был приказ оставить кого-то в живых и затем публично казнить в секторе Газа. Но то, конечно, не отвращение к убийству безоружных женщин и мужчин, а просто желание руководить убийствами.
На тактическом уровне случившиеся 7 октября массовые убийства можно считать стихийными, но на видео видны и хорошо экипированные опытные участники операции. Точно их должности или звания мы не знаем, но видно, что они и есть авторитетные руководители происходящего. Если возникал спор о том, что делать, кого убить, кого забрать с собой, именно они принимали решения.
3. Эстония и западный мир в целом стали настолько светскими, что уже не могут представить, как можно так серьезно относиться к вере. Нам представляется, что если кто-то ссылается на религиозные мотивы своих поступков, то на самом деле он не это имеет в виду. Это всего лишь слова, а на самом деле его мотивирует что-то другое. Именно так ХАМАС пытались представить как национально-освободительное движение. Вроде лесных братьев в Эстонии.
Однако никаких националистических идей террористы на видео не озвучивают. Слово «поселенец» встречается только один раз. Зато постоянно, неоднократно и во всех форматах говорится о том, чего хочет Аллах и чего не хочет Аллах. Из вышесказанного не обязательно делать вывод, что виноват ислам, но политизация религии или превращение политики в религию, несомненно, является одним из краеугольных камней в деятельности ХАМАС.
4. Вторая, но, возможно, даже главная причина массовых убийств, – это вопиющий антисемитизм. Еврей, еврей, еврей. Мама, я убил еврея. Отец, я убил еврея. Сегодня я убил десять евреев, мои руки все еще в их крови. Евреи должны быть убиты. В одном из фрагментов видео - в нем террористы снова снимают себя сами - происходит своего рода ритуал, когда кто-то может убить своего первого еврея.
«Пусть история будет моим свидетелем, сегодня я убью своего первого еврея», - заявляет главный персонаж видео. Ищут нож, чтобы первое убийство еврея было совершено путем отсекания головы. Нож не нашли, взяли что-то похожее на лопату. Это только в кино головы летят с первого удара меча. Обряд «мой первый убитый еврей» превращается в страшное избиение, в котором лопатой пытаются оторвать голову, и каждый удар сопровождается криками «Аллах Акбар!»
5. Любопытное обстоятельство состоит в том, как ХАМАС воюет за пределами Газы и в Газе. Собственные пропагандистские видеоролики ХАМАС о нынешней войне в секторе Газа и о том, как они сопротивляются Израилю, показывают их солдат практически полностью в гражданской одежде: спортивные костюмы, кроссовки, куртки и автоматические гранатометы в руках – вот такой бой в Газе.
Почему они это делают, тоже понятно. Они не хотят отличаться от гражданских лиц. По данным Министерства здравоохранения ХАМАС, в секторе Газа умирают только «мирные жители». Во время атаки 7 октября далеко не все, даже не большинство, были одеты в военную форму.
Через несколько дней после нападения один из источников ХАМАС попытался рассказывать, что они атаковали только израильские военные объекты, но толпа вышла из-под контроля, поэтому начались массовые убийства мирного населения.
На видео, датированным седьмым октября, явно видно другое: массовые убийства совершила не случайная толпа, а вооруженные силы. Почему на этот раз они как-то отмечали себя достаточно узнаваемым образом? Может быть, у них была необходимость отличать своих? Возможно, имела место еще и своеобразная координация и распределение задач. На видео террористы говорят не о ХАМАС вообще, а все же о конкретных подразделениях: это сделала бригада Х, а там убивала бригада Y.