Анализ ⟩ Пять выводов о деятельности ХАМАС

3. Эстония и западный мир в целом стали настолько светскими, что уже не могут представить, как можно так серьезно относиться к вере. Нам представляется, что если кто-то ссылается на религиозные мотивы своих поступков, то на самом деле он не это имеет в виду. Это всего лишь слова, а на самом деле его мотивирует что-то другое. Именно так ХАМАС пытались представить как национально-освободительное движение. Вроде лесных братьев в Эстонии.

Однако никаких националистических идей террористы на видео не озвучивают. Слово «поселенец» встречается только один раз. Зато постоянно, неоднократно и во всех форматах говорится о том, чего хочет Аллах и чего не хочет Аллах. Из вышесказанного не обязательно делать вывод, что виноват ислам, но политизация религии или превращение политики в религию, несомненно, является одним из краеугольных камней в деятельности ХАМАС.

10 октября 2023 г., Кфар-Аза. Израильские солдаты стоят рядом с телами людей, убитых террористами ХАМАС. Фото: Jack Guez/AFP/Scanpix

4. Вторая, но, возможно, даже главная причина массовых убийств, – это вопиющий антисемитизм. Еврей, еврей, еврей. Мама, я убил еврея. Отец, я убил еврея. Сегодня я убил десять евреев, мои руки все еще в их крови. Евреи должны быть убиты. В одном из фрагментов видео - в нем террористы снова снимают себя сами - происходит своего рода ритуал, когда кто-то может убить своего первого еврея.