Таллиннская оппозиция хочет закрыть созданный Кылвартом фонд «Таллиннский русский лицей»

Фракции «Ээсти 200», Эстонской консервативной народной партии (EKRE), «Отечества» и Партии реформ напоминают, что поводом для создания фонда тогдашний вице-мэр Михаил Кылварт назвал необходимость в качественном образовании на русском языке. Инициаторы законопроекта придерживаются позиции, что Таллинн не должен содержать фонд, целью которого является продвижение русскоязычного образования в Эстонии.

В пояснительной записке к законопроекту, представленной четырьмя партиями, говорится, что город Таллинн ежегодно поддерживает деятельность фонда, выделяя от 45 000 до 60 000 евро.