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Таллиннская оппозиция хочет закрыть созданный Кылвартом фонд «Таллиннский русский лицей»

Rus.Postimees
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Михаил Кылварт.
Михаил Кылварт. Фото: Mihkel Maripuu

На заседании в четверг оппозиционные партии в Таллиннском горсобрании передали законопроект о прекращении деятельности фонда «Таллиннский русский лицей».

Фракции «Ээсти 200», Эстонской консервативной народной партии (EKRE), «Отечества» и Партии реформ напоминают, что поводом для создания фонда тогдашний вице-мэр Михаил Кылварт назвал необходимость в качественном образовании на русском языке. Инициаторы законопроекта придерживаются позиции, что Таллинн не должен содержать фонд, целью которого является продвижение русскоязычного образования в Эстонии.

В пояснительной записке к законопроекту, представленной четырьмя партиями, говорится, что город Таллинн ежегодно поддерживает деятельность фонда, выделяя от 45 000 до 60 000 евро.

«В 2024 году начнется переход на эстоноязычное образование. Деньги налогоплательщиков нужно направить на это, а не на русскоязычное образование», - считают оппозиционные партии.

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