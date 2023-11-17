Человек решил пожарить картошку, а устроил пожар: из социального дома эвакуировали 13 клиентов

В 00:21 в центр тревоги поступило сообщение о дыме в помещениях оказывающего реабилитационные услуги учреждения на улице Лембиту. Сразу же началась эвакуация клиентов со второго этажа, сообщил Лыунаский спасательный центр.

Спасатели выяснили, что один из клиентов решил пожарить картошку, но она подгорела и начался небольшой пожар.