«Деньги просто исчезли»: покупательница столкнулась с ошибкой в системе магазина

«В Prismа есть система накопления бонусов. У меня они копятся долго, поскольку я не трачу в продуктовом по 250-300 евро в месяц, а у них такая политика, что можно снять накопленные деньги с карточки лишь тогда, когда сумма там будет превышать один евро, - рассказывает читательница Rus.Postimees Евгения. - И вот накопила я свои 1,06 евро, прихожу в магазин Sikupilli Prismа, иду с покупками на кассу самообслуживания, подзываю работницу, чтобы она помогла снять бонусы, она что-то там клик-клик, бонусы исчезают, но к счету не применяются».