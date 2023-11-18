Галерея ⟩ Закулисье фитнеса. Вице-чемпионка мира откровенно рассказала о том, что происходит на выступлениях и поделилась секретами идеальной фигуры

Анне Багаутдиновой всего 20 лет, но можно не только восхищаться, ее карьерой, но и завидовать ей. Свои хобби она сумела превратить в две профессии, причем оказалась весьма успешна в обеих. Анна начала развивать в Эстонии такое направление дрессуры, как танцы с собаками - причем настолько популярное, что девушка даже открыла свою группу, где готовила четвероногих танцоров к соревнованиям. А второе - в данный момент самое важное - фитнес. Анна работает фитнес-тренером, а также выступает в категориях «Артистический фитнес» и «Фитнес-бикини», в которых с блеском представляет Эстонию. С чемпионата мира по артистическому фитнесу в этом году она привезла серебряную медаль и закрыла титул вице-чемпионки мира.