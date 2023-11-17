На сравнительно новой кольцевой развязке идет капитальный ремонт

Открытая четыре года назад кольцевая развязка на пересечении улиц Муствеэ и Пийбе в Йыгева уже находится на капитальном ремонте. Однако за неделю на этом месте не было замечено ни одного работника, а временная организация дорожного движения раздражает водителей.
Нынешняя организация дорожного движения на этом перекрестке просто безумная, заявил Андрес Пийр, мастер дорожного строительства предприятия Trev2, отвечающий за содержание дорог в районе Йыгева. «Там возле бордюров все покрытие согнано колесами, сами бордюры выбиты тяжелой техникой, на перекрестке можно ездить только в ограниченных направлениях», – описал он ситуацию на кольцевой развязке.