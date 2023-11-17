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На сравнительно новой кольцевой развязке идет капитальный ремонт

Эйли Арула
, журналист
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Во время ремонта кольцевой развязки фуры постоянно опрокидывали временные знаки, места на перекрестке не станет больше даже после ремонта.
Во время ремонта кольцевой развязки фуры постоянно опрокидывали временные знаки, места на перекрестке не станет больше даже после ремонта. Фото: Eili Arula

Открытая четыре года назад кольцевая развязка на пересечении улиц Муствеэ и Пийбе в Йыгева уже находится на капитальном ремонте. Однако за неделю на этом месте не было замечено ни одного работника, а временная организация дорожного движения раздражает водителей.

Нынешняя организация дорожного движения на этом перекрестке просто безумная, заявил Андрес Пийр, мастер дорожного строительства предприятия Trev2, отвечающий за содержание дорог в районе Йыгева. «Там возле бордюров все покрытие согнано колесами, сами бордюры выбиты тяжелой техникой, на перекрестке можно ездить только в ограниченных направлениях», – описал он ситуацию на кольцевой развязке.

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