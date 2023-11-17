На сравнительно новой кольцевой развязке идет капитальный ремонт

Во время ремонта кольцевой развязки фуры постоянно опрокидывали временные знаки, места на перекрестке не станет больше даже после ремонта.

Открытая четыре года назад кольцевая развязка на пересечении улиц Муствеэ и Пийбе в Йыгева уже находится на капитальном ремонте. Однако за неделю на этом месте не было замечено ни одного работника, а временная организация дорожного движения раздражает водителей.