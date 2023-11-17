«Фонтанка»: сомалийцев не пустили в ЕС через Эстонию, теперь они попытают счастья на финской границе

После решения Финляндии закрыть, начиная с полуночи сегодняшнего дня, четыре пограничных перехода с Россией в юго-восточной части страны, пограничный переход Вартиус является самым южным, который остается открытым. Он находится более чем в 500 километрах к северу от Санкт-Петербурга, сообщает Yle.

Сомалийцы рассказали «Фонтанке», что в Россию они приехали в начале октября. Затем перебрались в Белоруссию. Самый разговорчивый парень по имени Кейс отметил, что российская граница оказалась «нот проблем», белорусская тоже «ок», а когда дошли до Польши, our lucky is very bad, то есть «удача отвернулась от нас». Молодым мужчинам пришлось вернуться в Россию. У всех шестерых действующие российские визы.

Вчера они попытались преодолеть границу с Эстонией, но их и там не пропустили. Тогда сомалийцы сели на рейсовый автобус до Петербурга, который шел из Таллинна. За дорогу заплатили сами, как они говорят, по десять долларов. Дальше они собирались ехать в Финляндию. На телефоне у Кейса сохранен скриншот с «Яндекс.Карт» с указанием точки – КПП «Люття» в Карелии. Этот погранпереход – один из тех, которые Финляндия оставила для просителей убежища.

«Мне показали локейшн, все будет в порядке, потому что мы беженцы. Иди туда, там тебя пропустят, сюда не возвращайся. Это будет безопасно», – пересказал Кейс чьи-то слова.

Портал описывает, что сомалийцы пытались убедить таксистов отвезти их из Санкт-Петербурга на КПП «Люття» на двух машинах за 600 долларов США, но ни один водитель не был готов согласиться на такую работу за столь небольшую сумму. Поскольку план с такси провалился, парни решили сначала доехать на автобусе до столицы Карелии Петрозаводска и поискать там способы добраться до пограничного пункта.