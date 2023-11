«Фонтанка»: сомалийцев не пустили в ЕС через Эстонию, теперь они попытают счастья на финской границе

Сомалийцы рассказали «Фонтанке», что в Россию они приехали в начале октября. Затем перебрались в Белоруссию. Самый разговорчивый парень по имени Кейс отметил, что российская граница оказалась «нот проблем», белорусская тоже «ок», а когда дошли до Польши, our lucky is very bad, то есть «удача отвернулась от нас». Молодым мужчинам пришлось вернуться в Россию. У всех шестерых действующие российские визы.