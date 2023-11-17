Глава Europark: в Эстонии автомобилизация перешла все рамки разумного

Компании Mainor Ülemiste AS и Europark запустили в Ülemiste City инновационное парковочное решение, позволяющее сократить количество пустующих парковочных мест на 30%, сэкономить городское пространство и улучшить здоровье жителей.
По мнению Карола Кованена, генерального директора крупнейшей в Эстонии компании по организации парковок Europark, автомобилизация в Эстонии превысила границы разумного.
«В Эстонии на миллион человек приходится 800 000 автомобилей, и парковочные места занимают больше земли, чем дома. Каждое пустующее парковочное место обходится землевладельцам примерно в 100 евро в месяц. Кроме того, они загромождают городские пространства, наносят вред окружающей среде и здоровью людей. Именно поэтому мы разработали программное обеспечение, которое позволяет в режиме реального времени распределять парковочные места в офисных зданиях между предприятиями и сокращать потребность в парковочных местах примерно на 30%», - поясняет Кованен.
По словам главы Europark, система может быть распространена на весь Таллинн.
«Логика заключается в том, что все сотрудники, которые иногда приезжают на машине, никогда не присутствуют на работе в одно и то же время. Нет необходимости выделять для каждого автомобиля отдельное место, можно использовать технологию совместного использования мест. Кроме того, такая парковка является безбарьерной и нет необходимости использовать приложения. Номера автомобилей сотрудников компании распознаются автоматически, а гости могут припарковаться с помощью QR-кода», - говорит руководитель Europark.
Урсель Вельве, генеральный директор компании Mainor Ülemiste, занимающейся разработкой проекта Ülemiste City, пояснила, что кампус по сути функционирует как центр города с точки зрения транспортного движения. Поэтому постоянно ведутся поиски путей обеспечения необходимой доступности для клиентов и в то же время шаг за шагом снижается воздействие на окружающую среду как строительства, так и передвижения – областей, оказывающих наибольшее влияние на экологию.
«В Ülemiste City работает более 16 000 человек, и он является третьим по величине городом в Эстонии по объему уплаченных налогов и другим экономическим показателям. Сотрудники наукоемких предприятий также требовательны к городскому пространству, и мы вместе постоянно ищем новые возможности. В прошлом году количество людей, приезжающих на работу на автомобиле, сократилось на 15%, более половины обитателей кампуса приезжают сюда на велосипедах, пешком или на общественном транспорте, но это далеко не тот результат, которым мы удовлетворены. Мы хотим неуклонно сокращать количество автомобилей на территории кампуса и предлагать людям удобные альтернативы», - сказала Вельве, объясняя, почему в Ülemiste City ввели новую систему парковки.
В то же время, добавила Вельве, она понимает, что есть предприятия, деятельность которых, к сожалению, требует поездок на автомобиле, а также имеются районы Таллинна и его окрестностей, где плохо развита транспортная доступность.
«Поэтому нам необходимо и дальше развивать услугу парковки. Такое решение позволит нам наиболее эффективно использовать инвестиции в парковку, собирать данные о мобильности и принимать на их основе все более интеллектуальные решения по развитию. Кроме того, мы быстро расширяем инфраструктуру электромобилей, чтобы поддержать более экологичный выбор», – сказала Вельве.
Карол Кованен отметил, что, поскольку подобная организация парковок, так называемая «экономика совместного пользования», уже зарекомендовала себя в Ülemiste City с тысячами паркующихся, нет никаких реальных препятствий для ее распространения, например, на весь Таллинн.
«Учитывая, сколько городского пространства в эстонских городах загромождено парковками, в Таллинне таким образом можно было бы освободить около 15 кв. м земли, которую лучше использовать, например, для озеленения и пешеходных дорожек», – сказал Глава Europark.