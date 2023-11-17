Глава Europark: в Эстонии автомобилизация перешла все рамки разумного

«В Ülemiste City работает более 16 000 человек, и он является третьим по величине городом в Эстонии по объему уплаченных налогов и другим экономическим показателям. Сотрудники наукоемких предприятий также требовательны к городскому пространству, и мы вместе постоянно ищем новые возможности. В прошлом году количество людей, приезжающих на работу на автомобиле, сократилось на 15%, более половины обитателей кампуса приезжают сюда на велосипедах, пешком или на общественном транспорте, но это далеко не тот результат, которым мы удовлетворены. Мы хотим неуклонно сокращать количество автомобилей на территории кампуса и предлагать людям удобные альтернативы», - сказала Вельве, объясняя, почему в Ülemiste City ввели новую систему парковки.

В то же время, добавила Вельве, она понимает, что есть предприятия, деятельность которых, к сожалению, требует поездок на автомобиле, а также имеются районы Таллинна и его окрестностей, где плохо развита транспортная доступность.

«Поэтому нам необходимо и дальше развивать услугу парковки. Такое решение позволит нам наиболее эффективно использовать инвестиции в парковку, собирать данные о мобильности и принимать на их основе все более интеллектуальные решения по развитию. Кроме того, мы быстро расширяем инфраструктуру электромобилей, чтобы поддержать более экологичный выбор», – сказала Вельве.

Карол Кованен отметил, что, поскольку подобная организация парковок, так называемая «экономика совместного пользования», уже зарекомендовала себя в Ülemiste City с тысячами паркующихся, нет никаких реальных препятствий для ее распространения, например, на весь Таллинн.