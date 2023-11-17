В ходе международного сотрудничества задержали преступную группу, подозреваемую в незаконном обороте наркотиков и оружия

Международное расследование началось в феврале 2023 года, когда Налогово-таможенный департамент проверил въехавший на территорию Эстонии через границу в Икла трейлер, в котором были обнаружены 100 килограммов амфетамина и две единицы нелегального автоматического оружия. По подозрению в совершении преступления задержан гражданин Бельгии, которому предъявлено обвинение в хранении большого количества амфетамина и незаконном обращении с огнестрельным оружием.