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В ходе международного сотрудничества задержали преступную группу, подозреваемую в незаконном обороте наркотиков и оружия

Карл Хютт
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Конфискованный в Эстонии амфетамин и незаконное автоматическое огнестрельное оружие.
Конфискованный в Эстонии амфетамин и незаконное автоматическое огнестрельное оружие. Фото: PPA

В ходе сотрудничества правоохранительных органов Эстонии, Финляндии и Бельгии была пресечена деятельность международной преступной группировки, у членов которой было изъято 100 килограммов амфетамина, 22,5 килограмма кокаина, почти полмиллиона евро наличными и несколько единиц оружия.

Международное расследование началось в феврале 2023 года, когда Налогово-таможенный департамент проверил въехавший на территорию Эстонии через границу в Икла трейлер, в котором были обнаружены 100 килограммов амфетамина и две единицы нелегального автоматического оружия. По подозрению в совершении преступления задержан гражданин Бельгии, которому предъявлено обвинение в хранении большого количества амфетамина и незаконном обращении с огнестрельным оружием.

Конфискованный в Эстонии амфетамин и незаконное автоматическое огнестрельное оружие.
Конфискованный в Эстонии амфетамин и незаконное автоматическое огнестрельное оружие. Фото: PPA
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