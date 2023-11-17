Профсоюзный лидер Вольтри: забастовка учителей будет, обсудим – когда

После получения в пятницу предложения госпримирителя по трудовому спору между учителями и государством, Союз работников образования решит, когда начнется забастовка, передает Rus.ERR слова главы союза Реэмо Вольтри.
«Совет союза работников образования соберется вечером, – сказал Вольтри, отметив, что ответ на предложение госпримирителя должен быть дан в понедельник. – Если компромисс не будет достигнут, рабочий мир будет нарушен и появится право на забастовку».
Кроме того, на собрании будет обсуждаться вопрос, как организовать забастовку с максимальным эффектом: «Стоит ли провести забастовку перед Рождеством, когда учебный процесс не так интенсивен? Или в январе-феврале, или перед государственными экзаменами».