Руководителем развлекательного портала Limon стала Светлана Карабут. Какие у нее планы?

«Я, безусловно, рада возможности дать нашему порталу новое дыхание. Эта работа мне хорошо знакома и любима мною. Вместе со мной портал создает крепкая, дружная и очень талантливая команда, которой, я уверена, все по плечу», – говорит Светлана.

По ее словам, со сменой руководителя портал всегда приобретает новое лицо. «Увы, у многих людей при слове "Лимон" возникают ассоциации, что это что-то кислое, желтое. Для меня Лимон – это, прежде всего, свежие интересные новости, мы работаем оперативно, тщательно проверяя факты и собирая комментарии. Все самые главные развлекательные новости страны первыми появляются на страницах нашего портала», – сказала она.

Карабут отметила, что журналисты портала всегда находятся в самом центре светской жизни, чтобы рассказать читателю о самом интересном первыми. «"Лимон" – яркая, сочная, витаминная бомба, которая просто обязана поднимать нашим читателям настроение. И мы постараемся сделать все, чтобы оставаться главным развлекательным русскоязычным порталом Эстонии», – добавила Светлана.

Светлана Карабут. Фото: Konstantin Sednev

Новый руководитель «Лимона» считает важным почаще выбираться за пределы столицы. «Ведь не только в Таллинне происходят разные интересные события. Есть желание больше общаться с читателями, помогать им решать их бытовые проблемы, а также открывать новые таланты», – добавила она.