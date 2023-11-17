Роналду установил новый рекорд

Португалия, входящая в подгруппу J отборочной серии чемпионата Европы, встречалась на выезде с Лихтенштейном и в первом тайме Португалия, уже обеспечившая себе путевку на чемпионат Европы, не смогла забить гол.

На первой минуте второго тайма Роналду сумел открыть счет. И это стал 128-й гол за сборную в карьере звездного нападающего. Также этим голом он увеличил свой собственный мировой рекорд. Ранее рекорд принадлежал Али Даеи, иранскому нападающему, забившему 108 мячей.

На 57-й минуте Жуан Канселу оформил окончательный счет 2:0.