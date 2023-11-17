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Роналду установил новый рекорд

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Криштиану Роналду.
Криштиану Роналду. Фото: imago sportfotodienst via www.imago-images.de

Криштиану Роналду, нападающий сборной Португалии, помог хозяевам поля одержать победу над Лихтенштейном со счетом 2:0 и улучшил собственный мировой рекорд.

Португалия, входящая в подгруппу J отборочной серии чемпионата Европы, встречалась на выезде с Лихтенштейном и в первом тайме Португалия, уже обеспечившая себе путевку на чемпионат Европы, не смогла забить гол.

На первой минуте второго тайма Роналду сумел открыть счет. И это стал 128-й гол за сборную в карьере звездного нападающего. Также этим голом он увеличил свой собственный мировой рекорд. Ранее рекорд принадлежал Али Даеи, иранскому нападающему, забившему 108 мячей.

На 57-й минуте Жуан Канселу оформил окончательный счет 2:0.

Португалия на данный момент выиграла все девять матчей в группе J и обеспечила себе место на чемпионате Европы. Путевку себе также обеспечила и Словакия, победив Исландию со счетом 4:2. Это означает, что Люксембург должен участвовать в плей-офф, который состоится в следующем году.

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