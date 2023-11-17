Двухтомник XIX века признали экстремистским; прокуратура передает дело BYPOL в суд. Главное в Беларуси за неделю

Бывших силовиков будут судить по статье о терроризме

«Заочное» уголовное дело в отношении членов организации BYPOL передали в суд, сообщил правозащитный центр «Вясна».

BYPOL – сообщество бывших силовиков Беларуси, вступивших в оппозицию к Александру Лукашенко на фоне протестов 2020 года. Они занимаются расследованиями, касающимися Беларуси, включая задержания и аресты оппозиции.

Обвиняемым инкриминировано 11 статей Уголовного кодекса, в том числе измена государству, организация акта терроризма и руководство экстремистским формированием.

По делу BYPOL проходят «шесть публичных лиц», рассказали Би-би-си в самой организации, добавив, что все обвиняемые находятся за пределами страны.

По статье о терроризме в Беларуси предусматривается, в том числе, смертная казнь.

Среди прочего BYPOL обвиняют в «умышленном приведении в негодность путей сообщения». Речь идет об операции по выведению из строя нескольких железнодорожных линий, по которым перевозилась военная техника из России в Украину.

В Беларуси стоящие за этими действиями получили название «рельсовых партизан». В СК считают, что руководил этой операцией BYPOL.