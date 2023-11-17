Прокуратура передает «заочное» уголовное дело против BYPOL в суд; двухтомник классика белорусской литературы Дунина-Марцинкевича XIX века признали экстремистским; рабочего в Гродно приговорили к пяти с половиной годам колонии за комментарии в Youtube. Би-би-си рассказывает о главных событиях в Беларуси за неделю.
Двухтомник XIX века признали экстремистским; прокуратура передает дело BYPOL в суд. Главное в Беларуси за неделю
Бывших силовиков будут судить по статье о терроризме
«Заочное» уголовное дело в отношении членов организации BYPOL передали в суд, сообщил правозащитный центр «Вясна».
BYPOL – сообщество бывших силовиков Беларуси, вступивших в оппозицию к Александру Лукашенко на фоне протестов 2020 года. Они занимаются расследованиями, касающимися Беларуси, включая задержания и аресты оппозиции.
Обвиняемым инкриминировано 11 статей Уголовного кодекса, в том числе измена государству, организация акта терроризма и руководство экстремистским формированием.
По делу BYPOL проходят «шесть публичных лиц», рассказали Би-би-си в самой организации, добавив, что все обвиняемые находятся за пределами страны.
По статье о терроризме в Беларуси предусматривается, в том числе, смертная казнь.
Среди прочего BYPOL обвиняют в «умышленном приведении в негодность путей сообщения». Речь идет об операции по выведению из строя нескольких железнодорожных линий, по которым перевозилась военная техника из России в Украину.
В Беларуси стоящие за этими действиями получили название «рельсовых партизан». В СК считают, что руководил этой операцией BYPOL.
«Я польщен, что мне предъявляют столько статей, – рассказал Би-би-си руководитель BYPOL и бывший подполковник милиции Александр Азаров, который сейчас живет в Польше. – Я не считаю себя преступником, я, наоборот, остался верным присяге и борюсь с преступностью, которую сейчас в Беларуси фактически возглавляет Лукашенко».
«Я нахожусь вне досягаемости Лукашенко», – отметил Азаров, добавив, что рассчитывает на защиту со стороны польских властей.
Двухтомник Винцента Дунина-Марцинкевича XIX века признали экстремистским
Гомельский областной суд признал двухтомное собрание сочинений белорусского писателя XIX века Винцента Дунина-Марцинкевича «экстремистскими материалами».
Министерство информации Беларуси включило два сочинения в список запрещенных материалов. В августе белорусские власти признали экстремистскими два стихотворения Дунина-Марцинкевича, написанных более 150 лет назад.
Винцент Дунин-Марцинкевич – писатель и драматург, классик белорусской литературы. Он уделял особое внимание белорусской культуре и фольклору. Власти подозревали Марцинкевича в участии в восстании 1863−1864 годов и еще тогда – в написании националистических, антиправительственных произведений.
Рабочего в Гродно приговорили к пяти с половиной годам колонии за комментарии в соцсетях
Суд в Гродно приговорил местного жителя Степана Задойко к пяти с половиной годам колонии усиленного режима за комментарии в соцсетях, сообщил 16 ноября правозащитный центр «Вясна».
Степан Задойко – рабочий частного предприятия. Как писала «Гродненская правооборона», он был задержан в марте 2023 года. Издание опубликовало скриншот из «покаянного видео», на котором видно, что у мужчины подбит глаз и поцарапана голова.
Задойко осудили по четырем статьям Уголовного кодекса, включая оскорбление президента и надругательство над государственными символами.
По сообщениям «Вясны», осужденный написал около 1200 комментариев на белорусском языке на платформе Youtube, которые были «в основном направлены на поддержку Украины».
Степан Задойко полностью признал вину, добавив, что размещал комментарии под роликами «на эмоциях».