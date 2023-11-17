Видео ⟩ В сети появилось видео страшного падения российской фигуристки

Rus.Postimees.eeСпортФигурное катаниеВидео ⟩ В сети появилось видео страшного падения российской фигуристкиrus.postimees.ee17 ноября 2023, 13:29FacebookCommentsФигуристка, иллюстративное фото. Фото: Tingshu WangНа юниорском Гран-при России в Самаре серьезно разбилась фигуристка Варвара Медведева.Девушка выступает в паре с с Павлом Астаховым. На прокате она упала с поддержки и ударилась головой о лед.Сообщается, что в результате падения фигуристка получила рассечение головы. Позже ее увезли в больницу на обследование.FacebookCommentsКлючевые слова фигурное катаниепадениечерепно-мозговая травма Pекомендуем