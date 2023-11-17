Пт, 17.11.2023
Погода
Гороскоп
Игра
Подписка
Контакты
Реклама
EST
ENG
Искать

Видео ⟩ В сети появилось видео страшного падения российской фигуристки

rus.postimees.ee
Facebook
Comments
Фигуристка, иллюстративное фото.
Фигуристка, иллюстративное фото. Фото: Tingshu Wang

На юниорском Гран-при России в Самаре серьезно разбилась фигуристка Варвара Медведева.

Девушка выступает в паре с с Павлом Астаховым. На прокате она упала с поддержки и ударилась головой о лед.

Сообщается, что в результате падения фигуристка получила рассечение головы. Позже ее увезли в больницу на обследование.

Facebook
Comments

Ключевые слова

Наверх