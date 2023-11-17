ЭКСПЕРТ ПО БЕЗОПАСНОСТИ ⟩ Начинается миграционное давление на эстонской и финской границе

Финляндия приняла решение закрыть несколько пограничных пунктов с Россией, так как не видит другого способа справиться с миграционным давлением, организованным Россией. Первые мигранты также были организованы на границе с Эстонией, и правительство Эстонии заявило о готовности закрыть погранпереход в случае необходимости.

Это давление пока не очень серьезное на обеих границах, но важно с самого начала продемонстрировать готовность к решительной реакции. В газете Postimees на днях опубликовали новость о том, что на прошлой неделе российские пограничники на пограничном пункте в городе Нарва организовали учения закрытия погранперехода со своей стороны. Таким образом, это была подготовка к организации миграционного давления.

О предстоящей зимней воздушной войне в Украине

Вчера украинские чиновники вновь заявили, что Украина начала производство дронов-камикадзе с большей дальностью полета (аналогичные иранским дронам). Согласно мнениям, появлявшихся в сообщениях СМИ, качество дронов, производимых Украиной, оценивается как значительно лучшее, чем у иранских дронов, используемых Россией. Украина теперь заявила, что может произвести несколько десятков их за один месяц.

Это означает, что до весны Украина не сможет осуществлять ежедневные удары многочисленными дронами по российским объектам. Однако вместе с другими ударными дронами, разрабатываемыми Украиной, будет возможность при желании осуществлять атаки в западных регионах России вплоть до Москвы и наносить большой ущерб.