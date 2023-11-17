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ЭКСПЕРТ ПО БЕЗОПАСНОСТИ ⟩ Начинается миграционное давление на эстонской и финской границе

Райнер Сакс
, эксперт по безопасности
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В эти дни Россия организовала различные учения на эстонско-российской границе в Нарве.
В эти дни Россия организовала различные учения на эстонско-российской границе в Нарве. Фото: Pilt videost
  • Россия готовится к каким-то событиям на эстонско-российской границе
  • Финляндия уже приняла решение о закрытии нескольких пограничных переходов на российской границе
  • Украина увеличивает производство ударных дронов дальнего действия

Есть признаки того, что Россия намерена использовать «миграционное оружие» на границе и с Финляндией, и с Эстонией, пишет эксперт по безопасности Райнер Сакс в своем ежедневном анализе военных событий.

Финляндия приняла решение закрыть несколько пограничных пунктов с Россией, так как не видит другого способа справиться с миграционным давлением, организованным Россией. Первые мигранты также были организованы на границе с Эстонией, и правительство Эстонии заявило о готовности закрыть погранпереход в случае необходимости.

Это давление пока не очень серьезное на обеих границах, но важно с самого начала продемонстрировать готовность к решительной реакции. В газете Postimees на днях опубликовали новость о том, что на прошлой неделе российские пограничники на пограничном пункте в городе Нарва организовали учения закрытия погранперехода со своей стороны. Таким образом, это была подготовка к организации миграционного давления.

О предстоящей зимней воздушной войне в Украине

Вчера украинские чиновники вновь заявили, что Украина начала производство дронов-камикадзе с большей дальностью полета (аналогичные иранским дронам). Согласно мнениям, появлявшихся в сообщениях СМИ, качество дронов, производимых Украиной, оценивается как значительно лучшее, чем у иранских дронов, используемых Россией. Украина теперь заявила, что может произвести несколько десятков их за один месяц.

Это означает, что до весны Украина не сможет осуществлять ежедневные удары многочисленными дронами по российским объектам. Однако вместе с другими ударными дронами, разрабатываемыми Украиной, будет возможность при желании осуществлять атаки в западных регионах России вплоть до Москвы и наносить большой ущерб.

Это вряд ли удержит Россию от проведения запланированных ею ударов с воздуха. Войска Южного фронта Украины заявили, что Россия сосредоточила в Крыму около 800 ракет для нанесения авиаударов по Украине. Можно предположить, что большая часть из них – это ракеты комплекса противовоздушной обороны С-300/С-400 и комплекса береговой обороны «Бастион», с помощью которых планируется обстрел Украины. Из Крыма можно вести обстрелы этими ракетами до области между Николаевом и Одессой.

Вместе с другими ударными дронами, разрабатываемыми Украиной, при желании можно осуществлять атаки в западных регионах России вплоть до Москвы и наносить большой ущерб.

Уничтожение этих пусковых установок будет важно для Украины. Ранее это уже делалось в этом районе несколько раз.

Вчера рано утром недалеко от города Волгоград в России (в Поволжье, бывший Сталинград) загорелась воинская часть. Сегодня в российских социальных сетях появилась информация, что это была атака беспилотника. Это территория находится в пределах дальности полета новых разрекламированных украинских беспилотников, но пока нет информации о том, какой дрон мог атаковать этот объект.

О событиях последних суток на войне в Украине

Сегодня ночью ПВО Украины сбили 9 из 10 отправленных иранских дронов, а вчера – 16 из 18. Кроме того, российская армия постоянно обстреливает населенные пункты в прифронтовой зоне Украины ракетами ЗРК С-300. Крылатые ракеты и баллистические ракеты в настоящее время применяются в единичных случаях.

На фронтах в Украине удары российских войск в основном сосредоточены в районе городов Бахмут и Донецк, в остальных местах интенсивность этих атак переменчива.

Снизилась активность российских атак в направлении Сватово и Северодонецка. Впервые за нескольких месяцев была также предпринята неудачная попытка наступления на самой южной части линии фронта в районе села Белогоровка.

К югу от города Бахмут российская армия вчера организовала большое количество наступательных мероприятий, но видимых результатов не добилась. Украинская армия не улучшила своих позиций.

В районе города Донецка активность российских войск оставалась высокой, они атаковали пригороды Авдеевки и Марьинки. Никаких существенных изменений в расположении войск выявлено не установлено.

На Южном фронте украинские войска незначительно улучшили свои позиции в коридоре наступления в направлении города Токмак. О крупных передвижениях войск на восточном берегу Днепра информации нет.

Российская армия за прошедшую неделю ежедневно теряла убитыми не менее 900 человек. В сочетании с ожидаемым количеством раненых это означает потерю как минимум двух батальонных подразделений в день. Учитывая отданный российским войскам приказ о наступлении на Донбассе, который до сих пор не удалось выполнить, бои на истощение, которые ведет Украина, можно считать успешными во всех отношениях.

О встрече на высшем уровне между Китаем и США и о ситуации в Израиле

В МИД Китайской Народной Республики сочли необходимым на всякий случай еще раз подчеркнуть, что встреча их президента в США никоим образом не повлияла на их позицию по отношению к Украине. Ничего не изменилось и во взглядах Китая на происходящее на Ближнем Востоке. На практике это также означает, что Китай не имеет возможности играть активную роль в обоих конфликтах в ближайшем будущем, и можно предположить, что КНР не претендует на это в данный момент.

ВВС Израиля вчера активнее бомбили позиции Хезболлы на юге Ливана. Сообщалось также об авиаударах вблизи сирийской столицы Дамаска. Со своей стороны, израильская армия пытается подавить деятельность поддерживаемых Ираном группировок, а не просто пассивно реагировать на их нападения.

Крупная операция против исламистских группировок была также проведена на Западном Берегу в районе города Дженин.

Израильская армия продолжила операцию в районе больницы Аль-Шифа. Как утверждается, что к настоящему времени там найден вход в тоннели. Рядом с больницей также было обнаружено тело пожилой женщины, взятой в заложники во время теракта в начале октября. Информации о причине его смерти до сих пор нет. Операции по зачистке продолжаются на всей северной части сектора Газа. Вчера ВВС Израиля также нанесли несколько авиаударов по южной части сектора.

Израильская армия провела свою операцию без серьезных неудач. Структура руководства ХАМАС, похоже, была в значительной степени демонтирована. Очень сложно оценить, сколько боевиков ХАМАС осталось и сколько времени может занять операция израильской армии.

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