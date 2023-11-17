Сбитая на пешеходном переходе велосипедистка скончалась в больнице

В последний день октября в 15:16 центр тревоги получил сообщение о ДТП в волости Керну-Кохила в волости Кохила, где Opel Corsat, которым управляла 77-летняя женщина, на пешеходном переходе сбил пересекавшую дорогу 48-летнюю велосипедистку. Пострадавшую в тяжелом состоянии доставили в больницу, где сегодня она умерла.

Руководитель службы ведения производств полицейского участка Центральной Эстонии Яан Аас рассказал, что ДТП произошло в дождливую погоду, а максимальная разрешенная скорость составляла 50 км/ч. «Осадки ухудшают видимость, и водителям необходимо быть готовыми к неожиданностям, которые могут возникнуть на дороге. Всегда снижайте скорость при приближении к пешеходному переходу, потому что вы всегда сильная сторона, вас защищает кузов автомобиля. Велосипедисты и пешеходы ничем не защищены. Началась зима, дороги скользкие, поэтому водители должны убедиться, что на их автомобиле стоит добротная зимняя резина. Также призываю выбирать скорость, соответствующую погодным условиям», – добавил Аас.