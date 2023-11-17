Сбитая на пешеходном переходе велосипедистка скончалась в больнице

31 октября на 16-м километре шоссе Керну-Кохила в волости Кохила (Рапламаа) произошло ДТП, когда автомобиль, за рулем которого была 77-летняя женщина, на пешеходном переходе наехал на велосипедистку. Велосипедистка, 48-летняя женщина, была доставлена в больницу, но она получила настолько серьезные травмы, что сегодня скончалась.
В последний день октября в 15:16 центр тревоги получил сообщение о ДТП в волости Керну-Кохила в волости Кохила, где Opel Corsat, которым управляла 77-летняя женщина, на пешеходном переходе сбил пересекавшую дорогу 48-летнюю велосипедистку. Пострадавшую в тяжелом состоянии доставили в больницу, где сегодня она умерла.
Руководитель службы ведения производств полицейского участка Центральной Эстонии Яан Аас рассказал, что ДТП произошло в дождливую погоду, а максимальная разрешенная скорость составляла 50 км/ч. «Осадки ухудшают видимость, и водителям необходимо быть готовыми к неожиданностям, которые могут возникнуть на дороге. Всегда снижайте скорость при приближении к пешеходному переходу, потому что вы всегда сильная сторона, вас защищает кузов автомобиля. Велосипедисты и пешеходы ничем не защищены. Началась зима, дороги скользкие, поэтому водители должны убедиться, что на их автомобиле стоит добротная зимняя резина. Также призываю выбирать скорость, соответствующую погодным условиям», – добавил Аас.
Находившаяся за рулем автомобиля женщина была трезва и имела водительские права. Полиция выражает соболезнования близким погибшей. В этом году в ДТП скончались 53 человека, пять из них были велосипедистами.