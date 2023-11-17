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Глава Банка Эстонии: в экономике Эстонии две новые проблемы

rus.postimees.ee
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Президент Банка Эстонии Мадис Мюллер.
Президент Банка Эстонии Мадис Мюллер. Фото: Konstantin Sednev

В отношении экономики Эстонии неправильно говорить о глубоком кризисе, но экономика находится в состоянии стагнации, заявил глава Банка Эстонии Мадис Мюллер в программе Esimene stuudio на ETV, пишет ERR.

По словам Мюллера, состояние эстонской экономики сейчас плохое, но не катастрофическое, поскольку не все идет к ухудшению. В качестве примера он привел то, что рост цен замедлился.

Однако, по мнению Мюллера, сейчас появились новые проблемы – экспорт и промышленное производство падают, а также показатели розничных продаж. По мнению Мюллера, последнее свидетельствует о том, что экономическое положение семей не очень хорошее.

Подробности читайте на новостном портале ERR.

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