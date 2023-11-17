Глава Банка Эстонии: в экономике Эстонии две новые проблемы

В отношении экономики Эстонии неправильно говорить о глубоком кризисе, но экономика находится в состоянии стагнации, заявил глава Банка Эстонии Мадис Мюллер в программе Esimene stuudio на ETV, пишет ERR.
По словам Мюллера, состояние эстонской экономики сейчас плохое, но не катастрофическое, поскольку не все идет к ухудшению. В качестве примера он привел то, что рост цен замедлился.
Однако, по мнению Мюллера, сейчас появились новые проблемы – экспорт и промышленное производство падают, а также показатели розничных продаж. По мнению Мюллера, последнее свидетельствует о том, что экономическое положение семей не очень хорошее.
Подробности читайте на новостном портале ERR.