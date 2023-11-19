Повторяем ЗоДД: действительно ли в жилой зоне всегда действует «правило правой руки»?

«Я ушам своим не поверил, когда мне приятель рассказал о том, как его сына учат вождению в автошколе. На одном из первых занятий его повезли в жилую зону в Нымме, где инструктор не один раз повторил, что там действует так называемое "правило правой руки", – выразил свое негодование читатель Rus.Postimees Сергей. – Когда парнишка спросил, почему так, ведь в законе ничего не говорится о том, что в жилой зоне действуют какие-то иные правила, инструктор ему ответил что-то в духе, что законы тоже люди пишут. Видимо, намекнул, что трактовать написанное надо иначе».