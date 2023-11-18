ГАЛЕРЕЯ ⟩ Зачем ехать в Эдинбург?

Этот осенний отпуск мы с мужем решили провести в Шотландии, пишет журналист Rus.Postimees Диана Харламова. Прекрасная, в общем-то, была идея - из одной страны с отвратительной погодой отправиться в другую страну с еще более отвратительной погодой. В планах было зависнуть на пару дней в Эдинбурге и остаток недели покататься по Шотландии. Но Эдинбург покорил нас настолько, что в итоге мы остались там на всю неделю. Чем он хорош? Кому и зачем обязательно стоит его посетить?
Я из тех путешественников, которые в новых городах просто бесконтрольно и бесцельно слоняются по улицам, периодически заваливаясь куда-то поесть или попить, глазеют на местных жителей и смотрят на красивое. Культурные программы я себе не составляю, и до недавнего времени не могла назвать себя ярым любителем музеев и галерей - еще пару лет назад бар был для меня интереснее любой выставки.
Однако муж вообще не разделяет мою любовь к разброду и шатанию - ему подавай и выставки, и музеи, и джазовые концерты местных исполнителей. Праздно гулять по городу ему не подходит, и от путешествий он хочет получить что-то большее, нежели просто полупиться на дома и людей.
Эдинбург в этом плане идеально подошел под запросы нас обоих - он достаточно большой, чтобы много гулять, и красивый настолько, что примерно каждые 200 метров у тебя перехватывает дыхание. Причиной этому является космическая архитектура - смесь готики и древней Греции. В городе огромное количество студентов, поэтому вдвойне приятней смотреть на людей. В Эдинбурге много музеев и галерей, вход в которые, дорогие друзья, БЕСПЛАТНЫЙ. Мы посетили Национальную галерею Шотландии, Национальный музей, галерею современного искусства и ботанический сад. И везде было невероятно круто! Музеи и галереи стали для нас отличным убежищем в дождливые дни. Вход во многие церкви, достойные внимания, тоже был свободным.
Бары в Эдинбурге - это отдельный вид искусства. Традиционные пабы с удивительными вывесками, крутым оформлением, с теми самыми липкими полами и застарелым запахом алкоголя там на каждом углу. Нам хотелось заходить буквально в каждый, потому что в мире не так много мест, где любое питейное заведение достойно как минимум внимания. Во многих из них можно было еще и поесть - например, попробовать традиционный хаггис или жаренный сникерс. В меню рядом с блюдами зачем-то писали количество калорий, и в некоторых позициях оно равнялось суточной норме калорий здорового человека. Я на эти цифры старалась не смотреть.
Еще один огромный плюс Эдинбурга в том, что посреди города стоит гора. Приличная такая, высотой в 251 метр. Называется «Троном Артура» и является самой высокой точкой столицы. Находится она в огромном королевском парке Холируд, гуляй - не хочу. Поэтому, если устанете от шума и суеты большого города - хотя сильно суетным мне Эди не показался, таки не Нью-Йорк - всегда можно выделить один день и снарядиться на хайкинг. Мы с мужем это удовольствие пропустили, поглазели на «Трон Артура» снизу - физкультуры нам хватало с лихвой каждый день. Общественным транспортом мы не пользовались - это было бы настоящим кощунством по отношению к городу, в котором каждая улица заслуживает того, чтобы по ней прошлись.
В целом я бы назвала Эди очень зеленым городом, что, однозначно, плюс. Правда, когда мы приехали, он был красно-оранжевым - в начале ноября золотая осень все еще была там в самом разгаре. Осень Эдинбургу безумно идет, как, кстати, и дождь. На погоду мы не жаловались - купили какой-то дешевый зонт в шотландскую клетку и никакой дождь нам был не страшен.
В городе невероятные панорамы, и в какой-то момент я изрядно устала фотографировать все подряд. Так же, как и охать-ахать от бесконечных венцов творения архитектуры. На сегодняшний день Эдинбург вошел в топ-3 самых красивых городов, в которых я когда-либо была.
Поездка оказалось не особо бюджетной. Билеты туда-обратно обошлись в 300 евро с человека, что совсем не дешево. Можно найти более выгодные предложения, но в нашем случае получилось так. Апартаменты стоили в среднем по 100-140 евро за ночь. Мы сменили два жилья в двух разных районах, и в общей сумме на жилье ушло около 800 евро. Приятным удивлением стали цены в магазинах и других местах - они были довольно близки к эстонским, что в туристических заведениях, что вдали от них. Добраться из аэропорта до города можно было всего за 5 фунтов, а дорога туда и обратно обойдется в 8. Денег мы все равно оставили немало, но это и логично - в путешествии ты всегда много ешь, пьешь, и скупаешь то, что тебе нафиг не надо, чтобы потом счастливо тащить все это домой.
Стоила ли поездка в Эдинбург всех потраченных денег? Стало ли это достойным выбором и хорошей альтернативой заезженным туристическим направлениям в более теплых странах? Безусловно. Мы о своем выборе ни разу не пожалели, выжали из города по-максимуму и уже решили, что обязательно туда вернемся. Кому ехать? Тем, кто ценит красоту, архитектуру, культуру и искусство. Тем, кто любит много гулять и фотографировать. Тем, кто не хочет лениво лежать на пляже, и тем, кто никогда не был в Соединенном королевстве - там, действительно, своя и очень особенная атмосфера.