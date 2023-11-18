ГАЛЕРЕЯ ⟩ Зачем ехать в Эдинбург?

Поездка оказалось не особо бюджетной. Билеты туда-обратно обошлись в 300 евро с человека, что совсем не дешево. Можно найти более выгодные предложения, но в нашем случае получилось так. Апартаменты стоили в среднем по 100-140 евро за ночь. Мы сменили два жилья в двух разных районах, и в общей сумме на жилье ушло около 800 евро. Приятным удивлением стали цены в магазинах и других местах - они были довольно близки к эстонским, что в туристических заведениях, что вдали от них. Добраться из аэропорта до города можно было всего за 5 фунтов, а дорога туда и обратно обойдется в 8. Денег мы все равно оставили немало, но это и логично - в путешествии ты всегда много ешь, пьешь, и скупаешь то, что тебе нафиг не надо, чтобы потом счастливо тащить все это домой.