В этом выпуске передачи «Своя правда» поговорим о медицине, основанной на традиции. Этим летом ВОЗ впервые провела саммит, где обсуждались методы так называемой «традиционной» медицины: йоги, аюрведы, гомеопатии, иглотерапии и так далее. Эта тема вызывает разночтения в медицинских кругах: одни считают, что именно традиционная медицина не раз спасла множество жизней, другие уверены, что объединение научной и традиционной медицины, а также признание альтернативных схем лечения, даст дорогу опасным и непроверенным методам.
Аллерголог: любой человек, который занимается медициной, должен руководствоваться принципом «не навреди»
В передаче приняла участие и известный детский аллерголог Елена Роомет. По ее оценке, любой человек, который связан с медициной, должен прежде всего думать о том, как не навредить пациенту.
«Любой человек, который занимается здоровьем, должен руководствоваться принципом "не навреди". И поэтому, одно дело, когда мы говорим о детских простудных заболеваниях или о межреберной невралгии, которые являются самолимитирующими заболеваниями, но иногда нам всем в семье становится легче, когда мы с детьми что-то делаем: чем-то натираем или чем-то поим. Здесь скорее всего ничего страшного не случится. И совсем другое отношение возникает к альтернативным методам, когда это серьезное, опасное для жизни заболевание, которое может угрожать жизни или качеству жизни человека и когда отрицаются методы консервативной медицины», – сказала аллерголог.
Смотрите новый выпуск передачи «Своя правда» под названием «Медицина: наука и традиция» уже в этот понедельник в 20:30 на телеканале ETV+. Ведущая: Елена Соломина.