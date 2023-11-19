Аллерголог: любой человек, который занимается медициной, должен руководствоваться принципом «не навреди»

В передаче приняла участие и известный детский аллерголог Елена Роомет. По ее оценке, любой человек, который связан с медициной, должен прежде всего думать о том, как не навредить пациенту.

«Любой человек, который занимается здоровьем, должен руководствоваться принципом "не навреди". И поэтому, одно дело, когда мы говорим о детских простудных заболеваниях или о межреберной невралгии, которые являются самолимитирующими заболеваниями, но иногда нам всем в семье становится легче, когда мы с детьми что-то делаем: чем-то натираем или чем-то поим. Здесь скорее всего ничего страшного не случится. И совсем другое отношение возникает к альтернативным методам, когда это серьезное, опасное для жизни заболевание, которое может угрожать жизни или качеству жизни человека и когда отрицаются методы консервативной медицины», – сказала аллерголог.