Воздержитесь от покупки этих товаров в интернете: департамент обратился с важным предупреждением

«В последние годы мы наблюдаем увеличение количества заказов пиротехнических изделий в зарубежных интернет-магазинах. В зарубежном интернет-магазине действуют законы страны, в которой зарегистрирован продавец, и ограничения на использование и продажу изделия в других странах могут быть иными. В интернет-магазине компании, зарегистрированной в Эстонии, будут предлагаться только разрешенные и соответствующие эстонскому законодательству товары, а перед совершением покупки будет проверен возраст покупателя», - прокомментировала Ингрид Тейнемаа, руководитель технического отдела TTJA.

TTJA выявил множество случаев, когда пиротехнические изделия, заказанные в иностранном интернет-магазине, при таможенном досмотре оказываются запрещенными или ограниченными к ввозу в Эстонию товарами. Такие товары конфискуются. В зависимости от типа приобретенных изделий и количества содержащихся в них пиротехнических веществ, TTJA может также начать дело о проступке.

Подавляющее большинство заказанных и выявленных в ходе таможенных процедур пиротехнических изделий – петарды. Продажа петард-бомбочек частным лицам, ровно как и использование в Эстонии, запрещены.

В сотрудничестве с Налогово-таможенным департаментом TTJA в 2022 году остановил попадание в свободный оборот более 5000 пиротехнических изделий, а в этом году заказчики (в том числе и несовершеннолетние) остались уже почти без более 2000 подобных изделий.

При заказе пиротехники через Интернет также важно знать, что продажа пиротехники частными лицами в социальных сетях является незаконной и наказуемой. Кроме того, TTJA обращает внимание, что если посылка содержит взрывчатые и легковоспламеняющиеся вещества, то почтовая служба откажет в доставке посылки. Доставка пиротехнических изделий допускается только через специально подготовленную курьерскую доставку.

На фотографии посылка, задержанная Налогово-таможенным Департаментом 12 октября 2023 года, которая состояла из более чем 1250 различных пиротехнических товаров, общее содержание пиротехнических веществ составило примерно пять килограммов. Фото: TTJA.

Безопасное и соответствующее требованиям пиротехническое изделие можно приобрести в торговой точке лицензированного предприятия или в онлайн-магазине эстонского предприятия, где продавец гарантирует, что изделие и способ доставки соответствуют действующим в Эстонии требованиям.

«Мы призываем родителей следить за тем, что заказывают их несовершеннолетние дети в зарубежных интернет-магазинах. Лица, заказавшие запрещенную продукцию, потеряют и деньги, и товар, а также в их отношении может быть заведено дело о проступке», - добавила Тейнемаа.