ГАЛЕРЕЯ ⟩ Эстония отправила в Украину четыре пожертвованных автобуса

Два автобуса передадут Житомирской области, которая является фокусным регионом действий Эстонии по восстановлению Украины, в этом году Эстония построила в ней детский сад и мост, передала BNS пресс-служба МИД. Два автобуса передадут двум городам Харьковской области. Автобусы помогут Украине справиться с повреждениями транспортной системы и сохранить мобильность населения, особенно в начале зимы.

«Украинцы проявили стойкость и смелость, сопротивляясь российской агрессии, цель нашей гуманитарной помощи — поддержать их в этом, особенно потому что предстоит зима, когда российские нападения на украинскую инфраструктуру возрастут. У нас не должна возникать усталость от войны, мы должны поддерживать украинцев в том объеме и так долго, как им потребуется, - сказал глава МИД Маргус Цахкна. - Автобусы помогут справиться с повреждениями транспортной системы и обеспечить продолжение нормальной жизни в регионах, особенно с наступлением зимы. Я очень рад, что у нас вновь есть возможность отправить в Украину очень практичную помощь».

В 2022 году МИД отправил в Украину 44 автобуса, которые сняли с маршрутов в Эстонии и пожертвовал Департамент транспорта. Автобусы отремонтировали на средства МИД и отправили в Житомирскую, Харьковскую и Полтавскую области, а также Бучу.