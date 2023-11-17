СПОР О ЗАРПЛАТЕ ⟩ Государственный примиритель не видит другого выхода: необходимо установить два минимума заработной платы для учителей

Согласно предложению, с нового года минимальная зарплата учителей общеобразовательных школ, соответствующих квалификационным требованиям, увеличится на 76 евро, или чуть более четырех процентов, и составит, таким образом, 1825 евро в месяц.

Для тех учителей, которые еще не имеют педагогического образования, ставка увеличится на 31 евро и составит 1780 евро.

«Поскольку у государственного примирителя в заднем кармане уже давно нет ни одного миллиона, ни, тем более, десятков миллионов, то это лучшее предложение на сегодняшний день, учитывающее и интересы сторон, и средства, запланированные на зарплаты учителей в госбюджете, а также предложения, сделанные в ходе примирительного производства», – пояснил Виркебау, добавив, что понимает, что предложение о примирении не полностью удовлетворяет стороны, но других вариантов в сложившейся ситуации не видит.

«Я искренне надеюсь, что и министерство, и профсоюз оценят компромисс. Международная организация труда (МОТ) также подчеркивает, что достижение договоренностей требует компромиссов от переговорщиков», – добавил он.

Государственный примиритель приглашает объединения местных самоуправлений и владельцев частных школ присоединиться к соглашению между министерством и профсоюзом.

В то же время государственный примиритель рекомендует безотлагательно сформировать четырехсторонние рабочие группы для координации целей и создания дорожной карты для формирования в будущем квалификационных требований к педагогам, условий труда, модели карьеры, модели заработной платы и школьной сети.

«Чем успешнее социальные партнеры решат эти сложные и объемные задачи, тем больше шансов на заключение следующих коллективных договоров, – добавил Виркебау. – Несомненно, углублению взаимопонимания способствовали бы и соглашения, регулирующие условия труда педагогов между Профсоюзом работников образования и местными самоуправлениями, и их объединениями».

Государственный примиритель ожидает ответа министерства и сотрудников образования на предложение о примирении к полудню среды.