СТАТИСТИКА ⟩ Насколько счастливы живущие в Эстонии мужчины?

В рамках проведенного в 2022 году Социального исследования в Эстонии* лицам старше 15 лет задавали вопрос о том, как часто в последние четыре недели они чувствовали себя счастливыми и как часто - одинокими.

Выяснилось, что женщины в Эстонии чувствуют себя счастливыми немного чаще, чем мужчины. При этом проживающие в Эстонии мужчины чувствуют себя чуть менее одинокими, чем женщины. Около пяти процентов жителей Эстонии чувствуют себя счастливыми постоянно. Двое из пяти мужчин в Эстонии чувствуют себя счастливыми большую часть времени.

Родиться в рубашке

Кажется, что счастье может быть врожденным. Вероятно, это и есть та известная из поговорки «счастливая рубашка»: кто в ней родился, тот знает, как быть счастливым всю жизнь. Количество мужчин, постоянно ощущающих себя счастливыми, с возрастом значительно не меняется: данный показатель во всех возрастных группах колеблется в районе 5–6,5 процента.

Кроме того, выяснилось, что накопленный с возрастом жизненный опыт счастья не прибавляет. Напротив, количество мужчин, чувствующих себя счастливыми большую часть времени, с возрастом уменьшается. Если в молодости каждый второй мужчина чувствует себя счастливым большую часть времени, то по достижении пенсионного возраста - только 28 процентов мужчин.

Фото: Департамент статистики

Наличие партнера и детей прибавляет счастья

Частоту ощущения счастья заметно повышает наличие отношений в паре и еще больше - наличие детей в семье. Постоянно или большую часть времени чувствуют себя счастливыми 36 процентов проживающих в одиночестве мужчин. Наличие партнера и детей увеличивает ощущение счастья настолько, что среди этих мужчин целых 56 процентов постоянно или большую часть времени живут счастливо.

Если рассмотреть вопрос о счастье среди мужчин в паре без детей, то можно отметить, что мужчины младше 65 лет более счастливы (51 процент), чем мужчины постарше, но чуть менее счастливы, чем мужчины с детьми.

Фото: Департамент статистики