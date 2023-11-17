Напряженная обстановка на границе с Россией: полиция ввела дополнительные ограничения

«В связи с событиями, произошедшими на границе в последние дни, мы увеличили количество наблюдательных полетов в этом районе. Мы используем в этом районе наши собственные летательные аппараты, такие как беспилотники, а также вертолеты и самолет. Для обеспечения безопасности в районе повышенной летной активности была установлена дополнительная временная зона ограничения полетов, которая распространяется дальше вглубь страны», - сказал Сийм Линдмаа, эксперт Бюро по обеспечению готовности и реагированию PPA.

Для выполнения полетов вблизи государственной границы требуется разрешение PPA, которое должно быть подано за пять рабочих дней до полета. Линдмаа добавил, что, поскольку разрешения выдаются на разные сроки действия, пилотов также просят информировать Нарвский кордон перед полетом.

«Пилотам дронов, получившим разрешение до создания временной запретной зоны, следует иметь в виду, что мы будем оценивать их заявки на полеты в зависимости от ситуации. Если желаемая высота и время полета не будут мешать работе PPA, мы, конечно, разрешим его. К сожалению, если запрашиваемый полет находится в зоне, где в это же время работает самолет PPA, разрешить такой полет не представляется возможным», - объяснил он.

Линдмаа отметил, что полеты беспилотников в запретной зоне осуществляются как неосознанно, так и сознательно. «Каждый, кто хочет запустить дрон, обязан ознакомиться с ограничениями, действующими в воздушном пространстве, и соблюдать их», - напомнил он.

К полудню вчерашнего дня количество людей, прибывших на границу Эстонии и вернувшихся в Россию, не увеличилось, подтвердили в PPA.