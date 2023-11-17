Шестимесячный Euribor вновь упал

Показатель межбанковского финансового рынка Euribor связан со ставкой по депозитам Европейского центробанка (ЕЦБ). Совет Европейского центрального банка на своем заседании 26 октября решил оставить базовые процентные ставки без изменений.

Таким образом, совет центробанка решил, что процентная ставка по основным операциям рефинансирования будет по-прежнему составлять 4,50%, базовая процентная ставка по кредитам — 4,75%, а ставка по депозитам — 4,00%.

До своего прошлого решения о повышении процентных ставок ЕЦБ десять раз подряд поднимал процентные ставки с июля прошлого года. Это было самым решительным в истории еврозоны ужесточением денежной политики.