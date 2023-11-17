Шестимесячный Euribor вновь упал

Шестимесячный Euribor в четверг по сравнению со средой упал на 0,005 процентных пункта до отметки 4,071 процента.
Показатель межбанковского финансового рынка Euribor связан со ставкой по депозитам Европейского центробанка (ЕЦБ). Совет Европейского центрального банка на своем заседании 26 октября решил оставить базовые процентные ставки без изменений.
Таким образом, совет центробанка решил, что процентная ставка по основным операциям рефинансирования будет по-прежнему составлять 4,50%, базовая процентная ставка по кредитам — 4,75%, а ставка по депозитам — 4,00%.
До своего прошлого решения о повышении процентных ставок ЕЦБ десять раз подряд поднимал процентные ставки с июля прошлого года. Это было самым решительным в истории еврозоны ужесточением денежной политики.
Рекордно высокий шестимесячный Euribor зафиксировали осенью 2008 года, когда он составил 5,431 процента.