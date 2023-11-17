Министерство планирует засекретить поиск по фамилии в крепостной книге

В настоящее время узнать, какой недвижимостью вы владеете, в крепостной книге можно по имени человека или личному коду, Министерство юстиции планирует отменить эту возможность.
В Министерстве юстиции сообщили, что в последние годы участились случаи обращения как граждан, так и чиновников по поводу законности поиска данных в крепостной книге по имени и личному коду. Заявителям не нравится, что их место жительства можно узнать там.
Однако найти место жительства по фамилии возможно лишь в том случае, если лицо владеет только одним жилым помещением или квартирой и реально там проживает.
Если у человека большое количество полных тезок – например, в Эстонии проживает около 30 человек по имени Тармо Тамм – то в крепостной книге будет отображена их собственность вперемешку.
Однако, ссылаясь на защиту конфиденциальной информации, в Министерстве юстиции хотят исключить возможность для обычных пользователей осуществлять поиск объектов недвижимости, принадлежащих лицу, в крепостной книге по имени и личному коду, чтобы предотвратить возможное злонамеренное использование этих данных.
Министерство разослало предлагаемые поправки на рассмотрение. Разосланное письмо еще не было зарегистрировано в реестре документов днем 17 ноября, поэтому на данный момент также секретно, с кем министерство хочет согласовать свое предложение и какова именно формулировка предложения.
Министерство юстиции подтвердило в пресс-релизе, что в то же время принцип публичного доступа к крепостной книге должен быть как можно меньше ограничен, чтобы защитить ценность правовой определенности, поскольку крепостная книга должна оставаться регистром, который гарантирует неприкосновенность недвижимости и на котором могут основываться сделки с недвижимостью.
Публичный режим крепостной книги сохранится, а данные владельца можно получить путем поиска по адресу, кадастровому номеру или номеру раздела реестра.