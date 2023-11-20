Физиотерапевт: область альтернативной медицины нуждается в регуляции

«К сожалению, сейчас с популяризацией соцсетей очень многие из тех, кто практикует альтернативную медицину, как раз используют классические видео из серии "человек приходит, ему плохо – человек уходит и он полностью здоров". И когда идет такой большой фон информации, люди начинают в это верить, они хотят это попробовать, – сказал Кренстрем. – Это одна из причин, почему эту сферу надо регулировать. Когда нет регуляции, нет воздействия, люди начинают уходить в очень сильные крайности и экспериментировать. А в альтернативной или лжемедицине это очень удобно делать, потому что если ее представители где-то накосячили, исправлять все равно будут врачи».