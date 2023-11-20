Физиотерапевт: область альтернативной медицины нуждается в регуляции

В этом выпуске передачи «Своя правда» поговорим о медицине, основанной на традиции. Этим летом ВОЗ впервые провела саммит, на котором обсуждались методы так называемой «традиционной» медицины: йоги, аюрведы, гомеопатии, иглотерапии и так далее. Эта тема вызывает разночтения в медицинских кругах: одни считают, что именно традиционная медицина не раз спасла множество жизней, другие уверены, что объединение научной и традиционной медицины, а также признание альтернативных схем лечения, даст дорогу опасным и непроверенным методам.
В передаче принял участие и физиотерапевт Олег Кренстрем, по оценке которого в связи с популяризацией услуг альтернативной медицины в социальных СМИ эта область очень нуждается в регулировании на уровне государства.
«К сожалению, сейчас с популяризацией соцсетей очень многие из тех, кто практикует альтернативную медицину, как раз используют классические видео из серии "человек приходит, ему плохо – человек уходит и он полностью здоров". И когда идет такой большой фон информации, люди начинают в это верить, они хотят это попробовать, – сказал Кренстрем. – Это одна из причин, почему эту сферу надо регулировать. Когда нет регуляции, нет воздействия, люди начинают уходить в очень сильные крайности и экспериментировать. А в альтернативной или лжемедицине это очень удобно делать, потому что если ее представители где-то накосячили, исправлять все равно будут врачи».
Смотрите новый выпуск передачи «Своя правда» под названием «Медицина: наука и традиция» уже в этот понедельник в 20:30 на телеканале ETV+. Ведущая: Елена Соломина.