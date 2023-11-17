В социальных сетях распространяется видео о том, как связанные с прокладкой линий электропередач Elering работы вывели из себя владельца земельного участка, а когда на место прибыла полиция, разразилась драка, но Департамент полиции и погранохраны (PPA) утверждает, что действия полицейских были правомерными.
ВИДЕО ⟩ Серьезная драка с применением слезоточивого газа: полиция прокомментировала скандальный инцидент
Глава патрульной службы Йыхвиского отделения Никита Головин сказал BNS, что в 13.34 в четверг полиции поступил вызов в волость Алутагузе, где, по словам рабочих, мужчина угрожал перерезать линии электропередач, проходящие по его территории.
«Это продолжавшийся долгое время конфликт, который неоднократно урегулировал суд. Согласно решению суда, Elering имеет право обновлять сеть линий электропередач на этой территории», - сказал Головин.
Uus krimisaade droppis. Eesti elu.— Eva (@evateemad) November 16, 2023
1/4 pic.twitter.com/Jvj3uwKgN9
По его словам, полицейские на месте более часа разговаривали со сторонами и, поскольку были основания предполагать, что владелец осуществит свою угрозу и может подвергнуть опасности как себя, так и жизнь и здоровье других людей, полицейские решили задержать мужчину, чтобы предотвратить преступление.
«Землевладелец проигнорировал распоряжения полиции и напал на полицейского, поэтому для его задержания применили силу и газ. Полицейские задержали на месте двоих мужчин, в процессе пострадал сотрудник полиции. 51-летнего мужчину задержали по статье Пенитенциарного кодекса, касающейся применения насилия в отношении представителя властей. В его отношении возбуждено уголовное дело. Кроме того, на месте в соответствии с законом об охране правопорядка задержали 24-летнего мужчину, поскольку он препятствовал работе полиции и был опасен для полицейских», - пояснил Головин.
По оценке бюро внутреннего контроля PPA, полицейские, прибыв на место, дали людям инструкции и неоднократно предупреждали, что при их неисполнении имеют право применить силу.
«Таким образом, применение непосредственного принуждения было допустимо и полицейские правильно повели себя в этой ситуации. PPA проведет на основе этого инциденте анализ тактики безопасности, чтобы в будущем успешнее регулировать подобные ситуации», - сказал Головин.
Головин заверил, что та часть вызова полиции, которая распространяется в видеозаписи, была кульминацией ситуации. «В видео не видно, как полицейские предварительно спокойно беседуют со сторонами и пытаются исключительно вербально урегулировать сложившийся конфликт. Все подробности инцидента выяснят в ходе уголовного дела», - сказал он.
В видеоклипе, снятом на месте на мобильный телефон, видно, что полицейские эскалируют и без того напряженную ситуацию, толкают жену землевладельца, прыскают ему газом в лицо, а затем нападают на него из-за спины и начинается драка, где в ход идут ноги, кулаки и перечный газ.