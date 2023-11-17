ВИДЕО ⟩ Серьезная драка с применением слезоточивого газа: полиция прокомментировала скандальный инцидент

Глава патрульной службы Йыхвиского отделения Никита Головин сказал BNS, что в 13.34 в четверг полиции поступил вызов в волость Алутагузе, где, по словам рабочих, мужчина угрожал перерезать линии электропередач, проходящие по его территории.

«Это продолжавшийся долгое время конфликт, который неоднократно урегулировал суд. Согласно решению суда, Elering имеет право обновлять сеть линий электропередач на этой территории», - сказал Головин.

По его словам, полицейские на месте более часа разговаривали со сторонами и, поскольку были основания предполагать, что владелец осуществит свою угрозу и может подвергнуть опасности как себя, так и жизнь и здоровье других людей, полицейские решили задержать мужчину, чтобы предотвратить преступление.

«Землевладелец проигнорировал распоряжения полиции и напал на полицейского, поэтому для его задержания применили силу и газ. Полицейские задержали на месте двоих мужчин, в процессе пострадал сотрудник полиции. 51-летнего мужчину задержали по статье Пенитенциарного кодекса, касающейся применения насилия в отношении представителя властей. В его отношении возбуждено уголовное дело. Кроме того, на месте в соответствии с законом об охране правопорядка задержали 24-летнего мужчину, поскольку он препятствовал работе полиции и был опасен для полицейских», - пояснил Головин.