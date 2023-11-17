В Латвии средь бела дня застрелили политика

Мэр Лудзенского края Эдгар Мекшс подтвердил агентству ЛЕТА, что от полиции поступила информация о смерти Любки.

Начальник Государственной полиции Арманд Рукс, который сейчас не находится в Латвии, подтвердил агентству ЛЕТА, что произошло убийство. Он подчеркнул, что сейчас предпринимаются все возможные действия, чтобы задержать любого, кто связан с преступлением. Обстоятельства преступления примерно ясны, а мотив выясняется.

В Службе неотложной медицинской помощи рассказали, что в пятницу в 13:57 поступил вызов на место происшествия в Резекне, куда незамедлительно прибыла бригада медиков. В результате проведенного медиками на месте происшествия обследования была констатирована смерть пострадавшего от травм.

В службе не уточнили обстоятельства получения травм.