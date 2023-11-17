Министр: наше общество не готово принимать еще больше налогов

В Партии реформ считают, что переговоры о зарплате учителей не должны проводиться в рамках коллективного договора, и сегодня было бы разумно заключить мир, поскольку известно повышение зарплаты на два года, заявил министр финансов Март Вырклаэв в своем интервью ERR.
«Каждый постоянный расход, который мы принимаем, может быть получен за счет кредита с процентами, а это фактически означает повышение налога», – пояснил Вырклаэв.
«Если мы поднимем зарплату и для этого повысим налоги, мы снова отнимем эти деньги у учителей и всех остальных людей», – добавил он.
Вырклаэв сообщил, что в четырехлетней стратегии госбюджета запланировано дополнительных налогов на четыреста миллионов, и правительство должно договориться, откуда будут взяты эти деньги.
«Через какое-то время я должен буду сделать свои предложения, и, глядя на то, что происходит в нашем обществе, я серьезно обеспокоен, потому что наше общество не готово принимать дополнительные налоги», – заявил Вырклаэв.
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В октябре Вырклаэв сообщил Postimees, что считает важным экономить, чтобы избежать дальнейшего повышения налогов. То же самое он подтвердил в сегодняшнем интервью ERR.