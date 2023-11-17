Пт, 17.11.2023
Погода
Гороскоп
Игра
Подписка
Контакты
Реклама
EST
ENG
Искать

Министр: наше общество не готово принимать еще больше налогов

rus.postimees.ee
Facebook
Comments
Министр финансов Март Вырклаэв перед зданием Суперминистерства.
Министр финансов Март Вырклаэв перед зданием Суперминистерства. Фото: Madis Veltman

В Партии реформ считают, что переговоры о зарплате учителей не должны проводиться в рамках коллективного договора, и сегодня было бы разумно заключить мир, поскольку известно повышение зарплаты на два года, заявил министр финансов Март Вырклаэв в своем интервью ERR.

«Каждый постоянный расход, который мы принимаем, может быть получен за счет кредита с процентами, а это фактически означает повышение налога», – пояснил Вырклаэв.

«Если мы поднимем зарплату и для этого повысим налоги, мы снова отнимем эти деньги у учителей и всех остальных людей», – добавил он.

Вырклаэв сообщил, что в четырехлетней стратегии госбюджета запланировано дополнительных налогов на четыреста миллионов, и правительство должно договориться, откуда будут взяты эти деньги.

«Через какое-то время я должен буду сделать свои предложения, и, глядя на то, что происходит в нашем обществе, я серьезно обеспокоен, потому что наше общество не готово принимать дополнительные налоги», – заявил Вырклаэв.

Подробности читайте на новостном портале ERR (на эстонском языке).

В октябре Вырклаэв сообщил Postimees, что считает важным экономить, чтобы избежать дальнейшего повышения налогов. То же самое он подтвердил в сегодняшнем интервью ERR.

Facebook
Comments

Ключевые слова

Наверх