Министр: наше общество не готово принимать еще больше налогов

«Каждый постоянный расход, который мы принимаем, может быть получен за счет кредита с процентами, а это фактически означает повышение налога», – пояснил Вырклаэв.

«Если мы поднимем зарплату и для этого повысим налоги, мы снова отнимем эти деньги у учителей и всех остальных людей», – добавил он.

Вырклаэв сообщил, что в четырехлетней стратегии госбюджета запланировано дополнительных налогов на четыреста миллионов, и правительство должно договориться, откуда будут взяты эти деньги.

«Через какое-то время я должен буду сделать свои предложения, и, глядя на то, что происходит в нашем обществе, я серьезно обеспокоен, потому что наше общество не готово принимать дополнительные налоги», – заявил Вырклаэв.

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