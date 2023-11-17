С понедельника сеть 3G перестанет работать в еще одном регионе Эстонии. Что это значит?

Как сообщил BNS руководитель по технологиям Telia Андре Виссе, благодаря закрытию сети 3G компания сможет в будущем при предложении своих мобильных услуг сосредоточиться на новых технологиях.

«Уже на следующей неделе наши клиенты в Тартумаа смогут пользоваться самой современной мобильной услугой Telia, где основная нагрузка ложится на использование более новых технологий 4G и 5G. В дополнение к ним продолжит функционировать сеть Telia 2G, в которую мы добавим больше объемов для звонков», – отметил Виссе.

Ранее Telia закрыла сеть 3G в Ляэнемаа (март), Рапламаа и Пярнумаа (апрель), Харьюмаа (май), Таллинне (сентябрь), Хийумааа, Сааремаа, Ида-Вирумаа, Ляэне-Вирумааа (начало октября), а также в Йыгевамаа, Ярвамаа и Вильяндимаа (конец октября).

Telia – первый оператор мобильной связи в Эстонии, приступивший к отключению сети 3G в начале этого года. Сегодня львиная доля клиентов Telia пользуется телефонами с поддержкой VoLTE, с помощью которых можно совершать звонки в сети 4G.

Telia напоминает, что практически нет телефонов, которые приходят в негодность после закрытия сети 3G. Телефоны, которые могут работать как в сетях 2G, так и в сетях 3G, после закрытия сети 3G продолжат работать в сети 2G Telia. Это означает, что эти телефоны по-прежнему можно будет использовать для звонков и отправки сообщений.

Немного сложнее обстоит дело с использованием мобильного интернета, поскольку сеть 2G не позволяет предлагать такие скорости передачи данных, как, например, 3G. Поэтому Telia призывает своих клиентов, которые до сих пор используют устройства 2G/3G, переходить на более новые устройства с поддержкой 4G/5G с VoLTE, то есть с возможностью голосовой связи 4G. Это даст клиенту уверенность в том, что телефон сможет обеспечивать качественные звонки и передачу данных даже после закрытия сети 3G.