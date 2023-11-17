ЭКСПЕРТ ПО БЕЗОПАСНОСТИ ⟩ Мы должны быть готовы к масштабным потокам беженцев

А вот Норвегия и Финляндия получили миграционные потоки непосредственно от России. Причиной тому стали шаги этих стран, которые Москва считает враждебными по отношению к себе. Вступление Финляндии в НАТО, несомненно, более болезненно для Москвы, чем заявления Эстонии о поддержке Украины. Поэтому Финляндия рассматривается как более важная мишень, а создать там миграционное давление руками Лукашенко не представляется возможным.

Однако ситуация может измениться. Не исключено, что 19 человек, приехавших на границу, добрались до Нарвы только потому, что не смогли попасть в Финляндию. Из-за затрат, связанных с приездом на границу, они не заинтересованы в том, чтобы просто вернуться обратно. Если тысячи людей не смогут пройти дальше финской границы, они будут пробовать другие места, а если посмотреть на карту, то следующей границей будет Эстония.