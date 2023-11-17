ЭКСПЕРТ ПО БЕЗОПАСНОСТИ ⟩ Мы должны быть готовы к масштабным потокам беженцев

Границы Европы вновь находятся под миграционным давлением: в Финляндии закрыты четыре пункта пропуска, что означает невозможность пересечения границы через них. Эстония также может столкнуться с закрытием границ. На самом деле, в 2010 году границы Эстонии уже оказались под давлением, пишет эксперт по безопасности Эркки Коорт.
16 ноября поступило сообщение, что на эстонскую границу прибывают люди, которые пытаются незаконно проникнуть на территорию страны. Пограничники действовали очень профессионально и не пропустили в Эстонию сирийцев и сомалийцев, не имевших права въезда. 19 мигрантов повернули обратно с моста, что говорит, что эстонские пограничники, очевидно, располагали предварительной информацией и смогли достаточно быстро среагировать.
Создалось впечатление, что это первая подобная атака на эстонских границах, что на самом деле не так. Пару лет назад большой проблемой был контрабандный провоз вьетнамцев через юго-восточную границу Эстонии. Оттуда они шли в основном в Польшу. Канал был перекрыт, а прямых связей на государственном уровне выявить не удалось.
Эстония оказалась между двумя миграционными потоками
В 2010 году на границу начали прибывать граждане Конго, все они имели бельгийский вид на жительство с тем же номером. Несколько десятков человек пересекли границу, и, по предварительной информации, на подходе были еще как минимум сотни. Реакция государства положила конец тогдашнему давлению.
В последнее время много обсуждается вопрос о том, почему Норвегия, Финляндия, Латвия, Литва и Польша оказались втянутыми в мигрантскую эпопею, а Эстония - в очень малой степени. Вторжения на латвийскую, литовскую и польскую границы происходят со стороны Беларуси, но не со стороны России. Вполне вероятно, что действия Минска были одобрены Москвой. Если бы у нас в Эстонии была граница с Беларусью, то мы также стали бы жертвой атаки.
А вот Норвегия и Финляндия получили миграционные потоки непосредственно от России. Причиной тому стали шаги этих стран, которые Москва считает враждебными по отношению к себе. Вступление Финляндии в НАТО, несомненно, более болезненно для Москвы, чем заявления Эстонии о поддержке Украины. Поэтому Финляндия рассматривается как более важная мишень, а создать там миграционное давление руками Лукашенко не представляется возможным.
Однако ситуация может измениться. Не исключено, что 19 человек, приехавших на границу, добрались до Нарвы только потому, что не смогли попасть в Финляндию. Из-за затрат, связанных с приездом на границу, они не заинтересованы в том, чтобы просто вернуться обратно. Если тысячи людей не смогут пройти дальше финской границы, они будут пробовать другие места, а если посмотреть на карту, то следующей границей будет Эстония.
Финляндия, находясь под давлением, уже объявила о закрытии четырех пограничных пунктов и заранее предупредила, что если давление не прекратится, то будут закрыты и остальные четыре. Пограничные переходы будут закрыты до 18 февраля 2024 года, т.е. на три месяца. Правительство и PPA уже дали понять, что в случае миграционного давления могут быть закрыты и пограничные пункты в Эстонии. Если среди ваших знакомых кто-то находится в России, следует сообщить, что в случае закрытии границы обратно в Эстонию можно будет попасть в лучшем случае только через три месяца.
Странная живая цепь на границе
На этой неделе на пограничном переходе в Нарве со стороны Ивангорода также произошло странное событие. Российские пограничники выбежали на мост и заблокировали проход. Это продолжалось недолго и вскоре пограничники ушли. С какой целью была организована цепь на границе, пока неясно. Причин могло быть две. Это могло быть упражнение по перехвату прорыва границы или проблема с коммуникацией. Поскольку это событие совпало с натиском нелегальной иммиграции, то связь между ними вполне вероятна. Этот вид миграционного давления организован государством и это подтверждено финскими и эстонскими властями. Возможно, что одно из подразделений ФСБ перевозило нелегальных иммигрантов в Ивангород, о чем пограничная застава узнала от своих информаторов и организовала учения.
Судя по всему, PPA подготовилась к сложившейся ситуации и приняла меры. Так, например, в СМИ появились изображения механических заграждений, доставляемых к границе, а PPA подтвердила, что обсудила возможное оказание помощи с Силами обороны и Кайтселийтом. Это, безусловно, необходимо, поскольку за десять лет PPA сократилась с 7 тысяч человек до 4 тысяч. Размещение пограничников в Латвии, Литве и Польше в то время, когда на границах этих стран велась активная гибридная война, безусловно, способствовало улучшению планирования и подготовки. Агентство пограничной и береговой охраны Европейского союза Frontex также подтвердило свою готовность к развертыванию сил на наших границах.