«Новости в 7» за 17 ноября: автобусы для Украины, история девушки с диабетом I типа, заглядываем в будущее на NEXPO Tallinn и теле-путешествие в Кахетию

Сегодня в выпуске:

- В ходе войны в Украине российские войска регулярно наносят удары по гражданской инфраструктуре. Чтобы хоть немного нивелировать этот ущерб, Эстония сегодня направила в Житомир и Харьков 4 пассажирских автобуса, наполненных гуманитарными грузами

- Это важно: на пограничный мост в Нарве привезли «зубы дракона»; ФИнляндия ночью закроет 4 КПП на границе с Россией; учителя все-таки могут провести забастовку

- На этой неделе отмечался Всемирный день диабета. Для Эстонии заболевание является серьезной проблемой, диабет диагностирован как минимум у ста тысяч человек, и каждый год это число увеличивается на нескоько тысяч. Наша корреспондент расскажет историю юной девушки, узнавшей о своем диагнозе в 11-летнем возрасте.

- Переносимся в будущее вместе с экспонатами выставки NEXPO Tallinn. Еще недавно многие представленные на ней решения и продукты были начуной фантастикой, а сегодня ими уже можно воспользоваться. Некоторые их чудес «зеленых» технологий - в репортаже нашей съемочной группы.

- Это интересно: «свиное нашествие» в Эстонии и Латвии; в Новой Зеландии выбрали птицу столетия; Литве запускают телешоу откровенно-эротического содержания

- Солнечная Кахетия, Алазанская долина - эти названия ласкают слух кулинарных гурманов. Как рождается неповторимое «оранжевое» вино и чем еще может привлечь туристов этот регион Грузии, выяснял наш специальный корреспондент