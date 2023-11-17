ЛГБТ-движение решили объявить экстремистским в России

«Дискриминационная мера». К чему это может привести, объясняют эксперты

Если суд удовлетворит иск, то вне закона могут оказаться любые инициативы, защищающие ЛГБТ, а все организации, которые занимаются этой тематикой, должны будут закрыться, считают в Центре защиты прав СМИ (признан в России «иностранным агентом»). Кроме того, отмечают юристы центра, под запретом окажется символика ЛГБТ, но что именно будут признавать таковой - непонятно, поскольку движение ЛГБТ не является зарегистрированной организацией и официальной символики не имеет.

В исследовательском центре «Сова», изучающем проблемы антиэкстремистской политики в России, считают, считают, что запрет ЛГБТ-движения будет дискриминационной мерой, поскольку лишит часть общества возможности отстаивать свои права. При этом запрет движения именно как экстремистской организации может привести не только к преследованиям активистов, правозащитников и журналистов, но и просто открыто выражающих свои взгляды ЛГБТ-персон - как в административном порядке, так и в уголовном.