ЛГБТ-движение решили объявить экстремистским в России

Минюст России направил в суд иск о признании экстремистской организацией «международного общественного движения ЛГБТ». Из заявления министерства можно понять, что речь не о конкретной организации, а ЛГБТ-сообществе в целом. Однополые отношения формально будут разрешены, но за демонстрацию принадлежности к ЛГБТ-сообществу будут наказывать, следует из логики властей, - пишет «Русская служба Би-би-си».
Дословно заявление, опубликованное на сайте ведомства, звучит так: «В рамках реализации полномочий Минюста России в Верховный Суд РФ подано административное исковое заявление о признании Международного общественного движения ЛГБТ экстремистским и о запрете его деятельности на территории Российской Федерации».
Верховный суд России рассмотрит иск 30 ноября.
Минюст мотивировал свой иск следующим образом: «В деятельности ЛГБТ-движения, функционирующего на территории Российской Федерации, в соответствии со статьей 1 федерального закона „О противодействии экстремистской деятельности“ от 25.07.2002 № 114-ФЗ выявлены различные признаки и проявления экстремистской направленности, в том числе возбуждение социальной и религиозной розни».
Власти России на протяжении десятилетий усиливали борьбу с ЛГБТ-сообществом, принимая и ужесточая законы о «гей-пропаганде».
Год назад в России был принят закон, полностью запрещающий «пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений» среди людей всех возрастов, а не только среди несовершеннолетних, как это было в России с 2013 года. Кроме того, теперь запрещена «пропаганда смены пола».
Пока не известно о широком применении этого закона, однако в этом году российские суды резко увеличили число штрафов за «гей-пропаганду» среди несовершеннолетних на телеканалах и в других СМИ.
Би-би-си подробно писала о том, что после начала войны в Украине правозащитники и активисты зафиксировали усиление государственной дискриминации в отношении ЛГБТ-сообщества России.
В июле 2023 года президент России Владимир Путин подписал закон, запрещающий операции, связанные с трансгендерным переходом, соответствующую гормональную терапию, а также смену гендерного маркера в документах.
Изменение гендерного маркера - это когда в графе «пол» в паспорте букву «М» меняют на «Ж» или наоборот. Раньше это было возможно после прохождения специальной медицинской комиссии, на которой сексолог, психолог и психиатр ставили диагноз «транссексуализм».
Путин до сих пор не объявил, собирается ли он начинать избирательную кампанию, чтобы в пятый раз баллотироваться в президенты. В своих выступлениях он постоянно обращается к теме однополых браков. Порицая Запад, Путин настаивает, что у детей могут быть только мать и отец.
Замглавы Минюста Андрей Логинов в начале этой недели заявлял, что в России нет дискриминации ЛГБТ-персон, а «права ЛГБТ-граждан защищены в России законодательными практиками». «Во всем законодательстве запрещена дискриминация по принципу сексуальной ориентации и гендерной идентичности, как и любая другая дискриминация», - говорил замминистра.
Новость об обращении в Минюст с иском об ЛГБТ-движении ожидаемо вызвало волну комментариев. «Радугу признают экстремистским материалом?» - иронизирует известный адвокат Сергей Бадамшин. Журналистка Фарида Рустамова уже поставила инициативу министерства в контекст президентской кампании.
«ЛГБТ в России официально запрещают, - комментирует в своем телеграм-канале журналист Дмитрий Колезев. - То есть однополые отношения формально будут разрешены, но любая попытка демонстрировать принадлежность к ЛГБТ-сообществу будет наказываться». «Пострадают и правозащитники, которые пытаются защищать права ЛГБТ», - опасается Колезев.
«Дискриминационная мера». К чему это может привести, объясняют эксперты
Если суд удовлетворит иск, то вне закона могут оказаться любые инициативы, защищающие ЛГБТ, а все организации, которые занимаются этой тематикой, должны будут закрыться, считают в Центре защиты прав СМИ (признан в России «иностранным агентом»). Кроме того, отмечают юристы центра, под запретом окажется символика ЛГБТ, но что именно будут признавать таковой - непонятно, поскольку движение ЛГБТ не является зарегистрированной организацией и официальной символики не имеет.
В исследовательском центре «Сова», изучающем проблемы антиэкстремистской политики в России, считают, считают, что запрет ЛГБТ-движения будет дискриминационной мерой, поскольку лишит часть общества возможности отстаивать свои права. При этом запрет движения именно как экстремистской организации может привести не только к преследованиям активистов, правозащитников и журналистов, но и просто открыто выражающих свои взгляды ЛГБТ-персон - как в административном порядке, так и в уголовном.
ЛГБТ-активизм в таком случае смогут приравнивать к продолжению деятельности экстремистской организации по ст. 282.2 УК, она предусматривает сроки лишения свободы до 10 лет для организаторов и до шести лет для рядовых участников. Демонстрирование символики ЛГБТ-движения сначала может повлечь наказание по ст. 20.3 КоАП, а затем - по ст. 282.4 УК (до четырех лет лишения свободы). Кроме того, отмечает «Сова», в Госдуме уже приняты в первом чтении поправки об уголовной ответственности за «оправдание и пропаганду экстремизма» - если они вступят в силу, по этой статье смогут наказывать за любые одобрительные высказывания об ЛГБТ.
Минюст утверждает, что в деятельности ЛГБТ-движения якобы выявлены признаки возбуждения социальной и религиозной розни. Почему это не так?
Исследователи «Совы» считают, что для признания ЛГБТ-движения экстремистской организацией нет оснований. Во-первых, ЛГБТ-движение - не организация, у него нет единой структуры - в нем участвуют разные организации и независимые активисты в поддержку равноправия людей, отличающихся от большинства по признаку сексуальной ориентации и гендерной идентичности.
Во-вторых, отмечает «Сова», деятельность ЛГБТ-активистов в целом не нацелена на возбуждение религиозной розни, а о какой «социальной розни» идет речь в иске Минюста, вообще не ясно. Мирное выражение взглядов, противоречащих доктрине какого-либо вероисповедания, не может быть запрещено в светском государстве и демократическом обществе.