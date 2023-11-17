Союз работников образования Эстонии: учителя готовы к бессрочной забастовке

По словам главы Cоюза работников образования Эстонии Реэмо Вольтри, в настоящее время некоторые политики не желают выполнять широкое общественное и межпартийное соглашение о повышении зарплаты учителей, и учителя готовы к бессрочной забастовке.
Об этом Вольтри сообщил BNS в пятницу вечером после заседания правления союза. По его словам, политические партии, составляющие нынешнее правительство, весной попросили и получили от народа мандат на скорейшее повышение зарплаты учителям, по крайней мере, до того же уровня, что и другим работникам с высшим образованием. Это было оговорено и в коалиционном соглашении.
«Мы предложили свои решения, как выполнить это соглашение и эти обещания. Исходя из принципа, что мудрый уступает, мы предложили ряд компромиссных вариантов в ходе переговоров с правительством по заработной плате. Мы даже предложили более скромное повышение зарплаты в 2024 году, если оно будет сопровождаться заключением коллективного договора, гарантирующего нормализацию оплаты труда учителей к 2027 году. Стабильная конкурентоспособность заработной платы учителей позволила бы уделить больше внимания другим вопросам образования. Однако нынешнее предложение не содержит таких гарантий», - сказал Вольтри.
По его словам, учителя глубоко тронуты и искренне благодарны всем, кто их поддержал. «То, что инвестиции в учителей сейчас и немедленно являются необходимыми инвестициями в экономику и безопасность Эстонии, широко понимают во всем обществе, это осознают лидеры общественного мнения, а также многие политики. Однако очевидно, что широкий общественный и межпартийный консенсус - это не то, что в настоящее время готовы реализовать некоторые политики. Это отражается и на жесткости в переговорах с учителями», - отметил Вольтри.
Как подчеркнул Вольтри, государственный посредник и его команда проявили впечатляющую решимость и дипломатичность, сделав все возможное для разрешения ситуации. «Мы прекрасно понимаем, почему было подготовлено подобное компромиссное предложение, и надеемся, что они поймут, почему эстонские учителя не могут его принять», - сообщил Вольтри.
По его словам, официальное прерывание трудового мира вполне реально, хотя учителя все еще готовы высказаться по поводу конкретных решений. «Однако если госпримиритель сочтет процесс примирения неудавшимся, мы готовы объявить бессрочную забастовку, чтобы отстоять права работников образования. О сроках, точной форме и продолжительности забастовки мы объявим в соответствии с установленной законом процедурой не позднее, чем за две недели до ее начала», - добавил Вольтри.