Союз работников образования Эстонии: учителя готовы к бессрочной забастовке

Об этом Вольтри сообщил BNS в пятницу вечером после заседания правления союза. По его словам, политические партии, составляющие нынешнее правительство, весной попросили и получили от народа мандат на скорейшее повышение зарплаты учителям, по крайней мере, до того же уровня, что и другим работникам с высшим образованием. Это было оговорено и в коалиционном соглашении.

«Мы предложили свои решения, как выполнить это соглашение и эти обещания. Исходя из принципа, что мудрый уступает, мы предложили ряд компромиссных вариантов в ходе переговоров с правительством по заработной плате. Мы даже предложили более скромное повышение зарплаты в 2024 году, если оно будет сопровождаться заключением коллективного договора, гарантирующего нормализацию оплаты труда учителей к 2027 году. Стабильная конкурентоспособность заработной платы учителей позволила бы уделить больше внимания другим вопросам образования. Однако нынешнее предложение не содержит таких гарантий», - сказал Вольтри.