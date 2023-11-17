Обзор по странам Балтии ⟩ Цены на топливо в Таллинне снижались вторую неделю подряд

В Таллинне цена на 95 miles бензин снизилась на 1 цент, а на 98 miles и дизельное топливо - на 3 цента. В Вильнюсе все цены выросли на 0,5 цента.

В пятницу цена литра бензина 95 miles в столице Эстонии составила 1,679 евро, что на 0,5 цента меньше, чем в Риге, и на 14,5 цента больше, чем в Вильнюсе.

Стоимость литра бензина 98 miles plus в Таллинне составила 1,729 евро, что также на полцента меньше, чем в Риге, и на 9,6 цента больше, чем в Вильнюсе.

Стоимость дизельного топлива в Таллинне составила 1,579 евро, что на 14,5 цента меньше, чем в Риге, но на 3,5 цента больше, чем в Вильнюсе.