Годовая инфляция Эстонии вновь выше среднего в ЕС

Потребительские цены в еврозоне в октябре 2023 года выросли на 2,9% относительно того же месяца 2022 года, свидетельствуют окончательные данные Евростата. Темпы подъема потребительских цен в блоке замедлились по сравнению с 4,3 процента в сентябре, достигнув минимума с июля 2021 года. Относительно предыдущего месяца цены в еврозоне выросли на 0,1 процента.
Потребительские цены без учета таких волатильных факторов, как стоимость энергоносителей, продуктов питания и алкоголя (индекс CPI Core, который отслеживает Европейский центральный банк), в прошлом месяце выросли на 4,2 процента в годовом выражении после роста на 4,5 процента месяцем ранее.
Цены на продукты питания, алкоголь и табачную продукцию выросли на 7,4 процента после роста на 8,8 процента в сентябре. Цены на энергоносители снизились на 11,2 процента после уменьшения на 4,6 процента месяцем ранее. Услуги стали дороже на 4,6 процента.
В 27 странах ЕС рост цен в годовом выражении в октябре составил 3,6 процента после повышения на 4,9 процента месяцем ранее. Относительно предыдущего месяца цены в ЕС увеличились на 0,1 процента.
В Эстонии годовая инфляция ускорилась с 3,9 процента до 5 процентов. Годовая инфляция в Латвии в октябре была ниже, чем в среднем по Европейскому союзу (ЕС) и еврозоне, составив 2,3 процента, годовая инфляция в Литве составила 3,1 процента.
Годовая дефляция была зафиксирована в Бельгии, где цены снизились на 1,7 процента, в Нидерландах (1 процентов) и Дании (0,4 процента). Самый высокий рост потребительских цен зафиксирован в Венгрии (9,6 процента), Чехии (9,5 процента), и Румынии (8,3 процента).
В Германии годовая инфляция замедлилась до 3 процентов с 4,3 процента в сентябре, во Франции - до 4,5 процента с 5,7 процента месяцем ранее, в Италии - до 1,8 процента с 5,6 процента.