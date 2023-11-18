Репортаж из Силламяэ ⟩ Кому нужен тревожный миф об эстонском «Сталинленде»?

«В передаче "Народу важно", которую выпускает нарвская студия ETV+, был показан грамотный адекватный репортаж, который снял их журналист Евгений Завадский, - делится впечатлениями Антушева. – Но люди, которые собрались в студии, репортаж не обсуждали, а делали упор на опасностях, которые таит в себе демонстрация советской эпохи в музее. Тогда я впервые услышала слово "Сталинлэнд" (его произнес ведущий Юрий Николаев – прим. ред.), но ведь у нас даже в 2021 году ни о чем подобном речи не было. В страшном сне может такое присниться, по-моему. Просто журналисты, вероятно, брали такой фокус, который мог сыграть на публику», - заключает Антушева.

Предыстория интереснее и длиннее

Миссия музея – не только раскрытие «советских тайн» Силламяэ, но и целостная реконструкция продолжительной истории поселения, которое было на месте города. Впервые Силламяэ под средненемецким именем «Brüge» (попросту «Мост») был упомянут аж в XVI веке. Руководившая музеем до весны этого года Аала Гитт в 2018 году начала поиски документа, который подтверждал бы этот факт. В результате один из берлинских архивов предоставил музею Силламяэ копию письма от 12 марта 1502 года, где описывается битва под стенами Ивангорода и среди прочего упомянут мост на высоком берегу реки, при котором была корчма.

Лист письма с датой - 1502 год. Фото: Sillamäe Muuseum