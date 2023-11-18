Тяжелое ДТП в Таллинне: на пешеходном переходе сбили женщину и ребенка

Вчера в 17.22 в Центр тревоги поступило сообщение о ДТП: в Таллинне у дома на Мяннику-теэ, 32 автомобиль Audi 80, за рулем которого был 37-летний мужчина, на регулируемом пешеходном переходе сбил двух пешеходов - 42-летнюю женщину и 12-летнюю девочка, сообщает пресс-служба Департамента полиции и погранохраны.

В момент аварии для автомобиля горел красный сигнал светофора. Пешеходов доставили в больницу.