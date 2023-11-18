Тяжелое ДТП в Таллинне: на пешеходном переходе сбили женщину и ребенка

В пятницу, 17 ноября, вечером автомобиль сбил на регулируемом пешеходном переходе двух человек.
Вчера в 17.22 в Центр тревоги поступило сообщение о ДТП: в Таллинне у дома на Мяннику-теэ, 32 автомобиль Audi 80, за рулем которого был 37-летний мужчина, на регулируемом пешеходном переходе сбил двух пешеходов - 42-летнюю женщину и 12-летнюю девочка, сообщает пресс-служба Департамента полиции и погранохраны.
В момент аварии для автомобиля горел красный сигнал светофора. Пешеходов доставили в больницу.
Еще одно тяжелое ДТП за последние сутки произошло также в Таллинне: в 7.42 утра на перекрестке Эхитаяте-теэ и Юлиыпиласте-теэ 28-летний водитель Honda CR-V проигнорировал дорожный знак 221 («Уступи дорогу») и столкнулся с Kia Sorento, которым управлял 34-летний мужчина. Водитель Kia был доставлен в больницу.