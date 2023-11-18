Вплавь через реку и «белый билет»: как некоторые украинцы бегут от призыва в армию

Как выяснила Би-би-си, с начала войны почти 20 тыс. мужчин покинули Украину, чтобы избежать призыва в армию.
Некоторым пришлось решиться на опасное пересечение рек вплавь, другие просто перешли границу под покровом ночи. Еще 21113 мужчин, как подтвердил Киев, предприняли попытку покинуть страну, но были остановлены украинскими властями.
После начала российского военного вторжения большинству мужчин в возрасте от 18 до 60 лет запрещено покидать страну, однако как показывают данные, попавшие в распоряжение Би-би-си, ежедневно из Украины бежали десятки людей.
Нам удалось поговорить с некоторыми из мужчин, которые покинули Украину, чтобы присоединиться к родственникам, которые учатся, работают или просто живут за рубежом.
«Что мне делать [в Украине]? - заявил нам один из таких людей по имени Евгений. - Не каждый из нас - воин, и вовсе не обязательно всю страну закрывать на замок. Нельзя мешать всех в одну кучу, как это делалось в Советском Союзе».
Как установила Би-би-си, запросив данные о незаконном пересечении границы у соседних с Украиной Румынии, Молдовы, Польши, Венгрии и Словакии, с февраля 2022 по 31 августа 2023 года в эти страны незаконно попало 19740 мужчин.
И хотя нам неизвестно, как именно они там оказались, мы знаем, какими путями пытались воспользоваться остальные 21113 человек, которые были пойманы при попытке пересечения границы.
Большинство из них - 14313 человек - пытались перейти или переплыть через границу нелегально, а остальные 6800, как утверждают украинские власти, пытались использовать официальные документы, но добытые незаконным путем (например, фальшивые освобождения от призыва по состоянию здоровья).
От призыва в армию в Украине освобождают людей с определенными заболеваниями, а также тех, кто имеет троих и более детей или ухаживает за родственниками.
Еще в августе президент Владимир Зеленский говорил о коррупционных постановлениях призывных медкомиссий, в результате которых, по его словам, с февраля 2022 года число освобождений от призыва возросло в 10 раз. Тогда же он заявил об увольнении глав всех региональных военных чиновников, отвечающих за призыв, и возбуждении уголовных дел в отношении более чем 30 человек.
Как заявил Би-би-си представитель президента Украины в Конституционном суде Федор Вениславский, это очень серьезная проблема.
«Правительство осознает, что речь идет не об одиночных случаях, и это явление широко распространено. Но к сожалению, я должен подчеркнуть, что коррупцию трудно искоренить», - сказал он, добавив, что Украина делает «все возможное, чтобы свести случаи коррупции к минимуму».
По словам Вениславского, число мужчин, покинувших или пытавшихся покинуть страну, никак не влияет на военную кампанию.
«Я убежден, что 95-99% украинцев остаются стойкими и готовы отстаивать свою независимость, суверенитет и свободу, - заявил Вениславский Би-би-си. - А тех, кто пытается уклониться от мобилизации, - около 1-5%. Они не имеют значения для обороны Украины».
Он также отметил, что власти не планируют существенно увеличивать число подлежащих мобилизации.
Между тем, 40 с лишним тысяч человек, которые сбежали или попытались сбежать из Украины, представляют собой значительную долю мужчин, которые требуются для пополнения украинской армии. В августе США подсчитали, что потери украинских военных составили до 70 тыс. человек, хотя Киев и не предоставляет реальные цифры.
Украина также не раскрывает официальную численность своей армии. Впрочем, недавно назначенный министр обороны Украины Рустем Умеров заявил в сентябре участникам Ялтинской европейской стратегии (международной ежегодной конференции украинских и иностранных политиков и предпринимателей), что ВСУ насчитывают более 800 тыс. военнослужащих.
Некоторые примеры бегства украинцев были весьма впечатляющими. Так, на одном из видео мужчина плывет по Днестру в сторону Молдовы, а молдавские пограничники призывают его двигаться в их сторону, чтобы не утонуть.
Другое видео демонстрирует потенциально трагические последствия таких попыток: на берег вытаскивают тела двух мужчин, утонувших в реке Тисе, по которой проходит граница между Украиной и Румынией.
Однако строитель из Киева по имени Евгений, с которым мы встретились в молдавском миграционном центре, рассказал, что просто пересек границу пешком — это, судя по имеющимся у нас цифрам, — самый распространенный способ. После этого сбежавшие от войны могут довольно просто попросить об убежище.
Евгений рассказал нам, что в Украине чувствовал себя в западне.
Он говорит, что сначала призыву подлежали люди более младшего возраста или те, у кого был армейский опыт. Но ему самому тем временем было сложной найти прилично оплачиваемую работу, «потому что все нацелено на войну», и при этом «электричество, топливо, — все подорожало».
После оформления в молдавской полиции он сразу подал прошение о политическом убежище. Это необходимо сделать в течение суток, чтобы не нарушить закон.
В том же миграционном центре мы повстречали 26-летнего музыканта из Харькова по имени Эрик, который рассказал, что попал в Молдову, преодолев степь в Приднестровье, а затем переплыв реку.
Достать фальшивое освобождение от мобилизации возможно, но как показывает опыт Эрика, получить настоящую бумагу может быть куда сложнее.
Эрик говорит, что после сложной полостной операции из-за перитонита, перенесенной ранее, он нуждается в специальной диете и это не позволяет ему служить в армии. Однако когда началась война, получить медицинское освобождение от призыва, как он говорит, оказалось невозможно.
«Они перекладывают ответственность с одного отдела на другой, „иди туда, иди сюда“. Я полгода потратил, пытаясь получить документ о негодности к службе, хотя у меня на руках и были все результаты анализов. В итоге мое терпение лопнуло».
В конце концов Эрик смог попасть в США, где воссоединился с женой и четырехлетней дочкой.
Другой мужчина, назовем его Влад, получил настоящую справку об освобождении от службы, но пограничники, по его словам, отказались считать этот документ основанием для пересечения границы.
Он говорит, что был очень рад, когда его зачислили в зарубежный университет и дали студенческое разрешение на выезд из Украины, но вскоре он понял, что этого недостаточно.
«Я думал, что у меня ничего не вышло, потому что я попал на неудачный погранпункт. Тогда я отправился на другой, а потом на третий. Но надо мной смеялись и отправили домой. Тогда я понял, что этот кусок бумажки, это „разрешение“, не имеет для пограничников никакого значения, им совершенно все равно».
В итоге Влад покинул Украину, переплыв реку Тису и добравшись до Румынии.
До украинской границы Владу помог добраться его друг, а вот другой мужчина, его мы назовем Данилой, воспользовался услугами человека, который в телеграме организует переправу через Тису.
Это приложение, как выяснила Би-би-си, пользуется популярностью у контрабандистов, рекламирующих там свои услуги. Корреспондент под прикрытием, сотрудничавший с нашим расследованием (назовем его Андрей) целый месяц переписывался с контрабандистами, представившись украинцем, который хочет выехать из страны.
В телеграме он нашел по меньшей мере шесть групп численностью от 100 до нескольких тысяч человек, которые предлагали самые разнообразные услуги: от фиктивного прибавления детей в его семье (три и более детей уже освобождают от мобилизации) до самой дорогой опции — медицинского заключения о том, что человек не годен к воинской службе. Это так называемый «белый билет», который позволил бы ему выезжать из Украины и возвращаться по своему усмотрению.
Ему было сказано, что на оформление «белого билета» уйдет до недели, и стоить это будет 4,3 тыс. долларов, включая взятку чиновнику.
В связи с этим Вениславский заявил Би-би-си, что проблема поддельных документов и сложностей при пересечении границы с настоящими бумагами должна быть устранена в ближайший год или два с ведением новой цифровой системы учета.
Все, с кем нам удалось поговорить, смогли выбраться из Украины. А тем, кого поймали украинские власти, грозит штраф от 92 до 230 долларов и тюремное заключение сроком до 8 лет.
Не совсем ясно, предусмотрено ли ретроспективное наказание и для тех, кто сейчас сбежал из Украины, но в будущем может вернуться. Вениславский полагает, что это не в национальных интересах.
Данила считает, что украинцам должно быть позволено самостоятельно принимать решения о том, находиться ли в стране.
«Я все еще верю, что каждый человек сам определяет смысл собственной жизни, — говорит он. — Для кого-то это защита своей земли, для других это защита самих себя и своих близких, а кто-то хочет творить, создавать бизнес, вносить вклад в государственную экономику. И я считаю, что моя роль в любом случае не на поле боя».
Данила надеется, что после войны украинские власти не станут наказывать тех, кто сбежал из страны, а наоборот будут способствовать их возвращению.
«Без людей, особенно без толковых людей, которые зарабатывают хорошие деньги и платят хорошие деньги в казну, государству тяжелее существовать» — считает он.
Но поскольку конца войне пока не видно, неясно и то, когда этот вопрос станет релевантным. А пока события на фронте превращаются в войну на истощение, Украине нужно как можно больше солдат.
Подпишитесь на нашу имейл-рассылку, и каждый вечер с понедельника по пятницу вы будете получать самые основные новости за день, а также контекст, который поможет вам разобраться в происходящем.