Вплавь через реку и «белый билет»: как некоторые украинцы бегут от призыва в армию

В том же миграционном центре мы повстречали 26-летнего музыканта из Харькова по имени Эрик, который рассказал, что попал в Молдову, преодолев степь в Приднестровье, а затем переплыв реку.

Достать фальшивое освобождение от мобилизации возможно, но как показывает опыт Эрика, получить настоящую бумагу может быть куда сложнее.

Эрик говорит, что после сложной полостной операции из-за перитонита, перенесенной ранее, он нуждается в специальной диете и это не позволяет ему служить в армии. Однако когда началась война, получить медицинское освобождение от призыва, как он говорит, оказалось невозможно.

«Они перекладывают ответственность с одного отдела на другой, „иди туда, иди сюда“. Я полгода потратил, пытаясь получить документ о негодности к службе, хотя у меня на руках и были все результаты анализов. В итоге мое терпение лопнуло».

В конце концов Эрик смог попасть в США, где воссоединился с женой и четырехлетней дочкой.

Эрик воссоединился с семьей уже в США Фото: BBC

Другой мужчина, назовем его Влад, получил настоящую справку об освобождении от службы, но пограничники, по его словам, отказались считать этот документ основанием для пересечения границы.

Он говорит, что был очень рад, когда его зачислили в зарубежный университет и дали студенческое разрешение на выезд из Украины, но вскоре он понял, что этого недостаточно.